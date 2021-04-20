Новые цветные iMac от Apple отличаются более гладким дизайном и чипом M1

Чип Apple M1 наконец-то попадает в iMac вместе с множеством других долгожданных обновлений. Наконец, последняя линейка iMac возвращает цвет на настольные компьютеры компании с множеством пастельных сумок. Они начинаются с 24-дюймовой модели, которая, по словам Apple, немного больше, чем 21,5-дюймовый компьютер ее предшественника. Новый стильный дизайн отличается гораздо более тонкими рамками дисплея Retina 4.5K, а также полностью плоской задней панелью. Попрощайтесь с горбом iMac и познакомьтесь с более современным моноблоком.

Галерея: Apple M1 iMac | 17 фотографий

Галерея: Apple M1 iMac | 17 фотографий

Что касается других обновлений, новые iMac оснащены камерами FaceTime 1080p с более крупными датчиками изображения. Они смогут работать с процессором M1 для управления настройками баланса белого, шумоподавления и экспозиции. Также есть три микрофона, которые могут использовать формирование луча для уменьшения фонового шума, а также более крупный низкочастотный динамик, включающий два низкочастотных блока и небольшой высокочастотный динамик.

Эти iMac, безусловно, являются надежным обновлением пакетного дизайна, который не сильно изменился с момента его консолидированной модернизации в 2012 году. Но немного разочаровывает то, что Apple не отодвинула эти рамки экрана. В частности, «подбородок» под экраном в 2021 году выглядит некрасиво.

Конечно, настоящая причина, по которой вы хотите купить новый iMac, – это чип M1. Как видно из наших обзоров для MacBook Air M1 И MacBook ProКремний Apple значительно повысил производительность по сравнению с машинами Intel x86. Будет интересно посмотреть, насколько хорошо M1 работает на гораздо более крупной машине, поскольку вам не нужно беспокоиться о потреблении энергии. Еще одно преимущество: гораздо меньше тепла и шума. Apple заявляет, что новый iMac на 50 процентов тише, чем предыдущие модели, благодаря паре меньших вентиляторов.

Конечно, Apple также представляет новые цветные клавиатуры Magic Keyboard в комплекте с новыми компьютерами. Они похожи на предыдущие клавиатуры компании, за исключением того, что теперь есть дополнительная поддержка TouchID для iMac высокого класса. Это первый в своем роде моноблок Apple All-in-One.

Новый 24-дюймовый iMac доступен для заказа 20 апреля по цене от 1299 долларов США с 7-ядерным графическим процессором (клиенты из образовательных учреждений могут приобрести его за 1249 долларов). Самый мощный восьмиъядерный графический процессор стоит от 1499 долларов (или 1399 долларов на образование). Эта более дорогая модель также включает в себя три порта USB 3, а также два порта Thunderbolt для базовой модели и разъем Ethernet.