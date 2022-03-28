Новые шоу Netflix, апрель 2022 г.: восемь сериалов и фильмов этой весной, в том числе TIGER & BUNNY и Russian Doll & Ozark

8. Предупреждение: женись или вперед

Новое реалити-шоу от создателей Love Is Blind. В шоу примут участие шесть разных пар, которые находятся на грани свадьбы. Один партнер готов к браку, а другой не совсем уверен. Поэтому прозвучал ультиматум — и через чуть более восьми недель они должны пожениться или двигаться дальше. Тем временем каждый из них выберет нового потенциального партнера из одной из других пар, чтобы получить шанс заглянуть в два разных потенциального будущего.

Первый сезон можно будет транслировать на Netflix с 6 апреля.

Участие В нашей ежедневной рассылке Новости Прорезать шум

Долгожданная премьера второго сезона «Русской куклы» на NETFLIX с 20 апреля.

7. Викторина Квест

Trivia Quest, запускаемый 1 апреля, — это первая интерактивная ежедневная серия Netflix. Игроки должны выполнить миссию, чтобы помочь герою Вилли спасти оживленных жителей Trivia Land от Злого Рокки, который стремится накопить все знания в мире. Каждый день в апреле будет выходить по одному новому эпизоду, в каждом из которых будет 24 вопроса по категориям, включая науку, историю, развлечения, спорт, искусство и географию.

Интерактивный Trivia Quest будет доступен для игры с 1 по 30 апреля и представляет собой ограниченную серию.

Bubble будет доступен на NETFLIX 28 апреля 2022 года и будет доступен для онлайн-трансляции.

6. Русская кукла

Спустя четыре года после того, как Надя и Алан вместе сбежали из временной петли смертей, второй сезон «Русской куклы» продолжит исследовать экзистенциальные темы через юмористическую и часто научно-фантастическую призму. В этом сезоне Надя и Алан погружаются в свое прошлое через неожиданный временной портал, расположенный в одном из самых знаковых мест Манхэттена. Сначала они воспринимают это как приключение между поколениями, но вскоре обнаруживают, что это экстраординарное событие может быть больше, чем они ожидали.

Второй сезон выйдет в Великобритании 20 апреля.

Пузырь будет доступен для потоковой передачи на NETFLIX с 1 апреля 2022 г.

5. Пузырь

Действие происходит в Токио после того, как на мир обрушились пузыри, нарушающие законы гравитации. Изолированный Токио стал игровой площадкой для группы молодых людей, потерявших свои семьи. Хибики, известный своим опасным стилем игры, однажды делает безрассудный шаг и приземляется в море, изгибающемся под действием силы тяжести. Его жизнь спасает Ута, девушка с таинственными способностями.

Bubble выйдет в Великобритании 28 апреля.

TIGER & BUNNY Season 2 будет доступен для потоковой передачи на NETFLIX с 1 апреля 2022 года.

Смотрите трейлер здесь: пузырь

4. Тигр и кролик

В Sternbild люди всех рас и национальностей живут бок о бок с людьми, наделенными сверхспособностями под названием NEXT. которые используют свои способности для поддержания мира в мире будущего. Два супергероя, Дикий Тигр и Барнаби Брукс, работают вместе, чтобы стать «Королем героев» в городе.

Второй сезон будет доступен для просмотра на Netflix с 8 апреля.

3. Выбери или умри

Студент без гроша в кармане играет в загадочную компьютерную игру на выживание из 80-х в погоне за невостребованным призом. После череды неожиданно ужасающих моментов она вскоре понимает, что играет больше не на деньги, а на собственную жизнь.

Этот фильм ужасов с Асой Баттерфилд в главной роли будет доступен для просмотра на Netflix с 15 апреля.

2. Пузырь

Комедия о группе актеров и актрис, попавших в эпидемический пузырь в отеле, пытающихся завершить часть боевика о летающих динозаврах. В фильме примут участие Лесли Манн, Хосе Хан, Киган-Майкл Ки, Педро Паскаль и другие.

The Bubble выйдет 1 апреля.

1. Озарк

«Озарк» — это современный триллер, в котором рассказывается о путешествии семьи Берд от их обычной жизни в пригороде Чикаго до их опасного преступного предприятия в Озарксе, штат Миссури. Сериал исследует капитализм, семейную динамику и выживание глазами простых американцев.

Четвертый сезон второй части «Озарка» будет доступен для просмотра на Netflix с 29 апреля как продолжение четвертого сезона.