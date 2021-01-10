Новый агент Valorant, Йору, прибывает с эпизодом 2

Из подделки: Способность играть с важностью звуковых сигналов, Fakeout запускает хитрые шаги, которые идут в выбранном игроком направлении, имитируя голос реального игрока.

вторжение: Эта способность действует как маяк телепортации. Йору может либо запустить веревку вперед и мгновенно переместиться на свое место, либо бросить ее в безопасное место и вернуться к ней после того, как отойдет.

Слепая сторона: Эту способность объяснить легче, чем две предыдущие. Это световая граната, которая активируется только после отскока от поверхности. Фактически, это заставляет игроков Ёру моргать за углы или отбрасывать вспышку на землю, прежде чем активировать ее.

Размерный дрейф: Абсолютная сила Йору делает его временно невидимым и неуязвимым для противников, позволяя ему двигаться, перемещаться или двигаться вперед незамеченным.

В то время как команды часто играют вместе в «Valorant», иногда имеет смысл расстаться с одним или несколькими игроками и попытаться повернуть или удивить противника. Йору Кит, который включает в себя способности, которые позволяют ему перемещаться в реальном времени, создавать иллюзорные источники шума и ослеплять противников, делает его идеальным прокси для этого типа игры. Разработчики игры называют этот набор навыков «стелс-стелс», и нет, это не опечатка.

Некоторые подробности о новом агенте просочились в начале этого месяца в видеороликах о русской сборке игры, и некоторым влиятельным лицам и профессиональным игрокам была предоставлена ​​возможность сыграть в нее заранее.

«Идея« скрытного подкрадывания »- это то, с чем мы работали в течение многих лет, но она просто не могла вписаться в игру, – сказал Джон Гочеки, главный продюсер персонажей в Riot Games. «Мы чувствовали, что если мы начнем с нуля, то сможем создать агента, основанного на идее« красться незаметно »». READ Россия все еще не готова закончить семилетнюю войну на Украине

В Valorant каждый эпизод состоит из трех действий, и каждый новый эпизод направлен на определение новой предпосылки карты. Однако в Эпизоде ​​1 фактически были выпущены две карты, Ascent и Icebox, последняя из которых была выпущена раньше, чтобы удовлетворить запрос игрока на новую карту.

Каждая глава поставляется с новым боевым пропуском, который предлагает награды за очки опыта, полученные в игре. Новый боевой пропуск Episode 2 будет стоить 10 долларов и будет включать в себя три новых скина, а также карты игроков, друзей по оружию, титулы и пулеметы. Один из новых наборов скинов под названием «Бесконечность» будет иметь три разных цвета, что является новинкой для оружия для боевого пропуска. Игроки, которые решат не платить, все равно получат некоторые бесплатные награды, разбросанные в течение всего периода прохождения.

«Как всегда, мы черпаем вдохновение в том, что любили игроки предыдущего контента Battlepass, и пытаемся развить его», – сказала Прити Ханулкар, продюсер Riot Games. “ Мы также ищем способы общаться с игроками через спреи, что привело нас к созданию описательных спреев, таких как ‘Going C’ (лучше всего использовать, когда нет C) и ‘Lit for 140’ (каждый раз, когда вы сожалеете об использовании Phantom). И «Что это было?» (Чтобы безмолвно судить своих врагов или даже себя).

«О, мы также всегда пробираемся по крайней мере по одному тизеру на каждой боевой линии», – сказал Ханулкар. “На самом деле, это гораздо больше, чем просто один!”

В прошлом 48-й уровень 50-уровневого боевого пропуска был тизером для новых клиентов, предоставляя расплывчатые, но красочные превью их эстетики и характеристик. В последнем боевом пропуске карта, которая, вероятно, заслуживает наибольших спекуляций, – это карта «Мост между мирами», на которой изображена сцена, похожая на саванна, она выполнена в королевском пурпурном и золотом цветах, а также значки и узоры, вдохновленные футуристическим искусством. READ Россия все еще не готова закончить семилетнюю войну на Украине

Последний боевой пропуск из главы 3, похоже, содержал отвлекающий маневр. Бонус 48-го уровня представлял собой карточку игрока с биркой с надписью «memento mori» и песочными часами, что заставляло игроков предполагать, что следующий оператор будет иметь способности, связанные со временем, смертью и, возможно, воскрешением. Хотя в этих подсказках может содержаться будущий агент, боевой пропуск 38-го уровня был настоящей подсказкой: карта игрока с украшенной эмблемой маски на спине Йору.

Новый эпизод также будет запущен с пакетом скинов, который объединяет некоторые из самых востребованных фигур из эпизода 1, в том числе Sovereign Ghost, Oni Phantom, Prime Spectre, Nebula Ares и Spline Operator.