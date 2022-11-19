Новый адрес саудовского принца — ключ к уклонению от иска об убийстве

ВАШИНГТОН (AP). Шесть недель назад это вызвало удивление, когда стареющий король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, премьер-министром. Законы королевства предусматривают, что король является премьер-министром. Королю Салману пришлось объявить о временном исключении для заимствования титула и в то же время дать понять, что он выполняет ключевые обязанности.

Но этот шаг окупился в четверг, когда администрация Байдена объявила, что статус принца Мохаммеда как премьер-министра защищает его от судебного иска США в связи с тем, что, по мнению американской разведки, является его ролью в убийстве саудовскими официальными лицами американского журналиста в 2018 году. теперь решит, пользуется ли принцем Мохаммедом неприкосновенностью.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу, что заявление администрации США об иммунитете наследного принца Саудовской Аравии было просто «законным решением», которое «не имеет абсолютно ничего общего с существом самого дела».

Многие эксперты по международному праву согласились с администрацией, но только потому, что король повысил свой титул до наследного принца в конце сентября, до запланированного решения США.

«Примечательно, что Соединенные Штаты отказали Мухаммеду бин Салману в иммунитете перед главой государства после его назначения премьер-министром, точно так же, как Соединенные Штаты смогли признать иммунитет Мухаммада бин Салмана перед главой государства до его назначение». Уильям С. Додж, профессор Юридической школы Калифорнийского университета в Дэвисе Написано инициалами принца.

Представитель МИД Ведант Патил привел примеры предыдущих дел, в которых США признавали неприкосновенность глав правительств или государств — Роберта Мугабе из Зимбабве и Нарендры Моди из Индии, по обвинениям в нарушении прав человека.

Иск был подан в федеральный суд Вашингтона невестой убитого журналиста Джамаля Хашогги и базирующейся в Вашингтоне правозащитной группой. Он обвиняет наследного принца и около 20 помощников, офицеров и других лиц в заговоре и совершении убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Убийство, которое Байден осудил во время своего предвыборного процесса в 2019 году и назвал «категорическим убийством», которое должно иметь последствия для правителей Саудовской Аравии, лежит в основе спора между стратегическими партнерами, США и Саудовской Аравией.

До и сразу после вступления в должность Байден пообещал занять позицию в отношении наследного принца Саудовской Аравии в рамках президентства, основанного на правах и ценностях. Но с тех пор Байден предложил кулаки и другие примирительные жесты в надежде — пока не оправдавшейся — убедить наследного принца качать больше нефти на мировые рынки.

Администрация Байдена утверждает, что Саудовская Аравия слишком важна для мировой экономики и региональной безопасности, чтобы позволить Соединенным Штатам отказаться от многолетнего партнерства.

Но правозащитники, некоторые ведущие законодатели-демократы и газета Хашогги The Washington Post в пятницу осудили действия администрации.

Невеста Хашогги Хатидже Ченгиз написала в Твиттере: «Джамал сегодня снова умер».

Фред Райан, издатель газеты, назвал это «циничной и расчетливой попыткой» манипулировать законом и защитить принца Мухаммеда. Хашогги вел для газеты колонки, в которых в последние месяцы жизни критиковал нарушения прав наследного принца.

«Придерживаясь этой схемы, президент Байден отворачивается от основных принципов свободы прессы и равенства», — написал Райан.

Правозащитная группа Ченгиза и Хашогги «Демократия для арабского мира сейчас» утверждала, что изменение титула наследного принца в конце сентября было не чем иным, как маневром, чтобы избежать суда в США, без юридического статуса или каких-либо изменений во власти или обязанностях.

Саудовская Аравия публично не прокомментировала решение администрации. Представители посольства Саудовской Аравии и Государственного департамента не сразу ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию в пятницу.

Саудовская Аравия обвиняет в смерти Хашогги «мошенников». Там сказано, что князь не играл никакой роли.

Саудовская Аравия — абсолютная монархия, в отличие от конституционной системы, такой как Великобритания, где ею правит премьер-министр, а не король или королева.

«Очень жалко», — заявила в пятницу президент организации «Хашогги Райтс Груп» Сара Леа Уитсон о смене адреса.

«Во всяком случае, это показало, как сильно Мохаммед бин Салман боялся и до сих пор боится нашего дела, фактической ответственности и фактического раскрытия его преступлений», — сказала Сара Лия Уитсон.

Администрация Байдена, похоже, отвергла аргумент своей группы о том, что изменение фамилии принца Мухаммеда противоречит действующему законодательству Саудовской Аравии и должно быть проигнорировано.

Король Салман продолжал назначать и председательствовать на заседаниях своего совета после смены титула.

Но принц Мохаммед в течение многих лет был ключевым лицом, принимающим решения, и действующим лицом в королевстве, в том числе представлял короля за границей.

Некоторые западные СМИ представили временную передачу поста премьер-министра королем Салману, которому под 80, и передав ответственность 37-летнему принцу Мухаммеду.

Федеральный судья дал Соединенным Штатам время до четверга, чтобы высказать свое мнение по поводу утверждения наследного принца о том, что его статус защищает его от судов США.

Правозащитники надеялись до момента подачи дела, что администрация будет хранить молчание, не высказывая мнения об иммунитете принца Мухаммеда ни в том, ни в другом случае.

Суверенный иммунитет, концепция, уходящая корнями в международное право, гласит, что государства и их должностные лица защищены от определенных юридических действий в судах других иностранных государств.

Предыдущие уголовные и гражданские дела против иностранных правительств и лидеров, в которых Соединенные Штаты не принимали участия, как правило, касались стран, с которыми Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений или чьи главы государств или правительств не признаны законными.

Дела против Ирана и Северной Кореи, требующие компенсации за смерть или ранение граждан США, являются яркими примерами дел, в которых исполнительная власть не приняла во внимание суверенный иммунитет.

Напротив, Соединенные Штаты имеют полные дипломатические отношения с Саудовской Аравией. В четверг Государственный департамент подчеркнул, что соблюдение принципа для лидеров других правительств помогает гарантировать, что суды в других странах не будут пытаться привлекать к себе президентов США для ответа на тамошние судебные иски.

Кирби, представитель Совета национальной безопасности, заявил, что решение США не имеет «ничего» общего с «напряженными» отношениями между США и Саудовской Аравией в связи с сокращением добычи нефти под руководством Саудовской Аравии и другими вопросами.

Кирби сказал, что Байден был «очень, очень откровенен» в отношении «жестокого и варварского убийства Хашогги».

Но некоторые коллеги Байдена из числа демократов в Конгрессе выразили разочарование действиями администрации.

«Администрация игнорирует свою уверенность в суждениях собственного разведывательного сообщества?» Об этом говорится в заявлении сенатора Тима Кейна, демократа из Вирджинии. «Если друзьям и семье Хашогги будет отказано в привлечении к ответственности в судебной системе США, куда они могут пойти?»

Уитсон, возглавляющий правозащитную группу Хашогги, заявил, что судебный процесс против тех, кто в нем фигурирует, будет продолжен.

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Автор Associated Press Амер Мадани внес свой вклад в этот отчет.