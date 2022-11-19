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Новый адрес саудовского принца — ключ к уклонению от иска об убийстве

19 ноября, 2022
Toma Kulikov

ВАШИНГТОН (AP). Шесть недель назад это вызвало удивление, когда стареющий король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, премьер-министром. Законы королевства предусматривают, что король является премьер-министром. Королю Салману пришлось объявить о временном исключении для заимствования титула и в то же время дать понять, что он выполняет ключевые обязанности.

Но этот шаг окупился в четверг, когда администрация Байдена объявила, что статус принца Мохаммеда как премьер-министра защищает его от судебного иска США в связи с тем, что, по мнению американской разведки, является его ролью в убийстве саудовскими официальными лицами американского журналиста в 2018 году. теперь решит, пользуется ли принцем Мохаммедом неприкосновенностью.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу, что заявление администрации США об иммунитете наследного принца Саудовской Аравии было просто «законным решением», которое «не имеет абсолютно ничего общего с существом самого дела».

Многие эксперты по международному праву согласились с администрацией, но только потому, что король повысил свой титул до наследного принца в конце сентября, до запланированного решения США.

«Примечательно, что Соединенные Штаты отказали Мухаммеду бин Салману в иммунитете перед главой государства после его назначения премьер-министром, точно так же, как Соединенные Штаты смогли признать иммунитет Мухаммада бин Салмана перед главой государства до его назначение». Уильям С. Додж, профессор Юридической школы Калифорнийского университета в ДэвисеНаписано инициалами принца.

Представитель МИД Ведант Патил привел примеры предыдущих дел, в которых США признавали неприкосновенность глав правительств или государств — Роберта Мугабе из Зимбабве и Нарендры Моди из Индии, по обвинениям в нарушении прав человека.

Иск был подан в федеральный суд Вашингтона невестой убитого журналиста Джамаля Хашогги и базирующейся в Вашингтоне правозащитной группой. Он обвиняет наследного принца и около 20 помощников, офицеров и других лиц в заговоре и совершении убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Убийство, которое Байден осудил во время своего предвыборного процесса в 2019 году и назвал «категорическим убийством», которое должно иметь последствия для правителей Саудовской Аравии, лежит в основе спора между стратегическими партнерами, США и Саудовской Аравией.

До и сразу после вступления в должность Байден пообещал занять позицию в отношении наследного принца Саудовской Аравии в рамках президентства, основанного на правах и ценностях. Но с тех пор Байден предложил кулаки и другие примирительные жесты в надежде — пока не оправдавшейся — убедить наследного принца качать больше нефти на мировые рынки.

Администрация Байдена утверждает, что Саудовская Аравия слишком важна для мировой экономики и региональной безопасности, чтобы позволить Соединенным Штатам отказаться от многолетнего партнерства.

Но правозащитники, некоторые ведущие законодатели-демократы и газета Хашогги The Washington Post в пятницу осудили действия администрации.

Невеста Хашогги Хатидже Ченгиз написала в Твиттере: «Джамал сегодня снова умер».

Фред Райан, издатель газеты, назвал это «циничной и расчетливой попыткой» манипулировать законом и защитить принца Мухаммеда. Хашогги вел для газеты колонки, в которых в последние месяцы жизни критиковал нарушения прав наследного принца.

«Придерживаясь этой схемы, президент Байден отворачивается от основных принципов свободы прессы и равенства», — написал Райан.

Правозащитная группа Ченгиза и Хашогги «Демократия для арабского мира сейчас» утверждала, что изменение титула наследного принца в конце сентября было не чем иным, как маневром, чтобы избежать суда в США, без юридического статуса или каких-либо изменений во власти или обязанностях.

Саудовская Аравия публично не прокомментировала решение администрации. Представители посольства Саудовской Аравии и Государственного департамента не сразу ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию в пятницу.

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Саудовская Аравия обвиняет в смерти Хашогги «мошенников». Там сказано, что князь не играл никакой роли.

Саудовская Аравия — абсолютная монархия, в отличие от конституционной системы, такой как Великобритания, где ею правит премьер-министр, а не король или королева.

«Очень жалко», — заявила в пятницу президент организации «Хашогги Райтс Груп» Сара Леа Уитсон о смене адреса.

«Во всяком случае, это показало, как сильно Мохаммед бин Салман боялся и до сих пор боится нашего дела, фактической ответственности и фактического раскрытия его преступлений», — сказала Сара Лия Уитсон.

Администрация Байдена, похоже, отвергла аргумент своей группы о том, что изменение фамилии принца Мухаммеда противоречит действующему законодательству Саудовской Аравии и должно быть проигнорировано.

Король Салман продолжал назначать и председательствовать на заседаниях своего совета после смены титула.

Но принц Мохаммед в течение многих лет был ключевым лицом, принимающим решения, и действующим лицом в королевстве, в том числе представлял короля за границей.

Некоторые западные СМИ представили временную передачу поста премьер-министра королем Салману, которому под 80, и передав ответственность 37-летнему принцу Мухаммеду.

Федеральный судья дал Соединенным Штатам время до четверга, чтобы высказать свое мнение по поводу утверждения наследного принца о том, что его статус защищает его от судов США.

Правозащитники надеялись до момента подачи дела, что администрация будет хранить молчание, не высказывая мнения об иммунитете принца Мухаммеда ни в том, ни в другом случае.

Суверенный иммунитет, концепция, уходящая корнями в международное право, гласит, что государства и их должностные лица защищены от определенных юридических действий в судах других иностранных государств.

Предыдущие уголовные и гражданские дела против иностранных правительств и лидеров, в которых Соединенные Штаты не принимали участия, как правило, касались стран, с которыми Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений или чьи главы государств или правительств не признаны законными.

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Дела против Ирана и Северной Кореи, требующие компенсации за смерть или ранение граждан США, являются яркими примерами дел, в которых исполнительная власть не приняла во внимание суверенный иммунитет.

Напротив, Соединенные Штаты имеют полные дипломатические отношения с Саудовской Аравией. В четверг Государственный департамент подчеркнул, что соблюдение принципа для лидеров других правительств помогает гарантировать, что суды в других странах не будут пытаться привлекать к себе президентов США для ответа на тамошние судебные иски.

Кирби, представитель Совета национальной безопасности, заявил, что решение США не имеет «ничего» общего с «напряженными» отношениями между США и Саудовской Аравией в связи с сокращением добычи нефти под руководством Саудовской Аравии и другими вопросами.

Кирби сказал, что Байден был «очень, очень откровенен» в отношении «жестокого и варварского убийства Хашогги».

Но некоторые коллеги Байдена из числа демократов в Конгрессе выразили разочарование действиями администрации.

«Администрация игнорирует свою уверенность в суждениях собственного разведывательного сообщества?» Об этом говорится в заявлении сенатора Тима Кейна, демократа из Вирджинии. «Если друзьям и семье Хашогги будет отказано в привлечении к ответственности в судебной системе США, куда они могут пойти?»

Уитсон, возглавляющий правозащитную группу Хашогги, заявил, что судебный процесс против тех, кто в нем фигурирует, будет продолжен.

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Автор Associated Press Амер Мадани внес свой вклад в этот отчет.

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