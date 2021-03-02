Новый вид панели календаря Outlook от Microsoft очень похож на Trello

Microsoft вносит первые значительные изменения в способ отображения календаря Outlook за последние годы. Новое представление панели календаря Outlook скоро будет доступно в Outlook в Интернете, и оно во многом похоже на Trello. Это новое динамическое представление, которое позволяет вам организовывать собрания вместе с задачами, заметками, целями, ссылками, файлами и т. Д.

Как и в Trello, вы можете добавлять новые информационные карточки, которые помогут вам организовать свой календарь и встречи. Вместе с презентацией можно разместить файлы или даже простые заметки и цели, которые помогут с организацией. По сути, это постоянно расширяющаяся доска, которая пытается сделать все, чтобы ваш календарь был чистым и актуальным.

«В среднем люди используют 6 инструментов, чтобы отслеживать все, что им нужно сделать» Говорит Габриэль Вальдес, Менеджер по маркетингу продуктов группы Microsoft Outlook. «Это много переключения контекста, туда и обратно, может быть, даже двойное отслеживание». Это новое представление «Панель календаря» разработано, чтобы помочь людям избавиться от необходимости переключаться между инструментами и приложениями для управления своим временем.

Microsoft сначала представляет это новое представление мозаичного календаря в Outlook в Интернете, и вскоре оно будет доступно для бизнес-пользователей и пользователей образовательных учреждений. Однако неясно, как это новое представление будет отображаться в Outlook для Windows или мобильных версиях Outlook в будущем.

Microsoft также оптимизирует Outlook для iOS и Android для планирования встреч. Позже в этом месяце предлагаемое время встречи появится для всех бизнес-пользователей и пользователей образования, что позволит легко избежать конфликтов при планировании встреч с несколькими участниками.