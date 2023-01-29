Новый голос Чехии? Генерал в отставке опережает бывшего премьер-министра на президентских выборах.

Генерал в отставке Петр Павел решительно победил миллиардера-популиста Андрея Бабиша во втором туре выборов в субботу, чтобы стать новым президентом Чешской Республики.

Он сменит скандального г-на Павла Милоша Земана на в значительной степени церемониальном, но престижном посту. Ожидается, что его избрание укрепит западную ориентацию страны после десятилетия пребывания Земана у власти.

При подсчете всех голосов Чешским статистическим управлением г-н Павел получил 58,3% голосов по сравнению с 42,7% за г-на Бабиша. Явка составила чуть более 70%, что является рекордом для президентских выборов.

«У нас могут быть разные взгляды по ряду вопросов, но это не значит, что мы враги», — сказал Павел в письме избирателям, отдавшим свои голоса за г-на Бабиша после неудачной президентской кампании. «Мы должны научиться общаться друг с другом».

Г-н Бабиш признал поражение и поздравил г-на Павла с победой. Он призвал своих сторонников «примириться с тем, что я проиграл, и смириться с тем, что у нас будет новый президент».

Павел, баллотировавшийся как независимый кандидат, является бывшим председателем Военной комиссии НАТО, высшего военного органа альянса. Он выразил полную поддержку военной и гуманитарной помощи, которую Чехия оказывает Украине в войне против российского вторжения, и подчеркнул важность членства страны в Европейском союзе и НАТО.

«Внешняя политика — его сильная сторона», — сказал Петер Гаст, аналитик Пражского университета Метрополитен. Г-н Джаст отметил, что опыт и взгляды Павла на НАТО «усилят» западные склонности страны.

Президент выбирает премьер-министра после всеобщих выборов, что является одной из основных обязанностей офиса, и назначает членов центрального банка. Действующий президент также выбирает судей Конституционного суда с одобрения верхней палаты парламента.

Помимо этого, у президента мало исполнительной власти, поскольку Чехией управляет правительство, которое избирается и возглавляется премьер-министром.

Президент Словакии Зузана Чапутова, победившая известных политиков на президентских выборах в своей стране в 2019 году, присоединилась к Павлу на сцене в Праге в субботу, чтобы поздравить его перед своими сторонниками.

«Ваша победа — это победа надежды, надежды на то, что порядочность и честность — это не слабость, а сила, которая может привести к победе даже в политике», — сказала госпожа Чапутова.

Она сказала: «Я лично рада видеть в нашем регионе и Европе нового главу государства, который уважает демократические ценности».

Г-н Павел сказал, что планирует посетить Словакию и Украину во время своих первых зарубежных поездок в качестве президента, а также в Польшу, чтобы заверить президента Анджея Дуду в том, что его страна полностью соблюдает обязательства НАТО и принцип коллективной обороны альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Павла в твите на чешском языке, добавив, что надеется на их тесное сотрудничество.

Чехи были стойкими сторонниками Украины в ее борьбе против российского вторжения. Война на Украине была главной темой кампании. Г-н Бабиш представился миротворцем и назвал Павла поджигателем войны из-за его военного прошлого.

В своем наиболее противоречивом заявлении г-н Бабиш сказал, что не будет посылать войска в Польшу или страны Балтии, если союзники по НАТО подвергнуться нападению. Позже я отказался.

Проигрыш в гонке г-ну Павлу стал еще одним крупным поражением г-на Бабиша, бывшего премьер-министра. Центристское движение АНО (ДА) оказалось в оппозиции после поражения на всеобщих выборах 2021 года.

Г-н Земан, уходящий президент, поддержал г-на Бабиша, одного из самых богатых людей страны. Оба мужчины разделяют евроскептические взгляды и привычку использовать антииммигрантскую риторику.

Хотя г-н Бабиш был фигурой, вызывающей разногласия, он сохранил свою народную поддержку среди избирателей старшего возраста. Во время кампании, омраченной ложными обвинениями, г-на Павла обвинили в том, что он является коммунистическим шпионом, прошедшим подготовку в КГБ. Он не представил никаких доказательств своего утверждения и сравнил своего оппонента с президентом России Владимиром Путиным.

Г-н Земан, вступивший в должность в марте 2013 года, стал первым президентом страны, избранным всеобщим голосованием. Его второй и последний пятилетний срок истекает в марте. Законодатели избрали двух предыдущих президентов, Вацлава Гавела и Вацлава Клауса.

Перед вторжением в Украину в феврале 2022 года г-н Земан разделил нацию своей пророссийской позицией и поддержкой более тесных связей с Китаем.

Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.