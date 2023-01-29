science

Новый голос Чехии? Генерал в отставке опережает бывшего премьер-министра на президентских выборах.

30 января, 2023
Marfa Fedoroa

Генерал в отставке Петр Павел решительно победил миллиардера-популиста Андрея Бабиша во втором туре выборов в субботу, чтобы стать новым президентом Чешской Республики.

Он сменит скандального г-на Павла Милоша Земана на в значительной степени церемониальном, но престижном посту. Ожидается, что его избрание укрепит западную ориентацию страны после десятилетия пребывания Земана у власти.

При подсчете всех голосов Чешским статистическим управлением г-н Павел получил 58,3% голосов по сравнению с 42,7% за г-на Бабиша. Явка составила чуть более 70%, что является рекордом для президентских выборов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.