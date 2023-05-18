Новый дизайн средней рамки Pixel 7a отличается надежностью и простотой ремонта.

Pixel 7a использует «совершенно новую конструкцию средней части корпуса», что приводит к тому, что Google заявляет, что это «самая прочная серия A», особенно против падений, в то время как конструкция также делает его более удобным для ремонта.

С прошлогодним Pixel 6a JerryRigEverything’s Испытание на долговечность Он смог поднять экран из корпуса, когда его толкнули сзади. Однако затем экран «запечатывается, не оставляя нам никаких трещин, перегибов или разрывов».

В этом году «почти совсем не прогибается при наклоне сзади и снова почти не прогибается при наклоне спереди». от пикселя 7ачто намного лучше, чем Pixel 7 Pro дороже.

Между тем, видео от PBKreviews показывает, как можно разобрать Pixel 7a сзади и спереди. Это важно для ремонта, так как вы можете просто снять экран, не взаимодействуя с каким-либо другим компонентом, в то время как для извлечения аккумулятора требуется только снять заднюю панель и катушку беспроводной зарядки, чтобы получить к ней доступ.

Треснувшие экраны и новые батареи — распространенные точки ремонта, особенно если вы хотите, чтобы телефон прослужил несколько лет, и Google быстро починил и то, и другое. Это приносит пользу и ускоряет ваш внутренний процесс ремонта и ваш бизнес.

Это похоже на то, что сделала Apple С айфоном 14Заднее стекло можно быстро снять, не прибегая к переднему.

Что примечательно в задней части Pixel 7a, так это то, что она представляет собой единое целое с полосой камеры, прикрепленной к пластиковой задней панели. В Pixel 6a я удалил часть под камерой.

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