Новый директор Сараево Иван Марьянович рассказывает об уникальных отношениях фестиваля с Украиной | Функции

Сараевский кинофестиваль был основан в 1995 году, когда город еще находился в осаде. Йован Марьянович, новый единоличный директор, считает, что это придает балканскому мероприятию уникальную ответственность в отношении Украины.

«Это произошло из очень личного и ощутимого опыта, который мы пережили в 90-е годы, когда много [Bosnian] Люди были беженцами по всей Европе и миру», — сказал Марьянович, обращаясь к Монитор До открытия фестиваля завтра (пятница 12). «Возможность продолжать делать то, что вы умеете делать, даже если вы беженец или находитесь вдали от своей страны, очень важна».

В числе способов, которыми фестиваль стремится это обеспечить, — открытие конкурсных секций, имеющих региональную направленность, для включения украинских фильмов. Среди лауреатов премии «Сандэнс» 2022 года для Марины Р. Горбач Клондайк в конкурсе особенностей; Мировая премьера документального фильма о Марте Смеречинской Дневник невесты Христа В конкурсе нехудожественной литературы.

Сотрудничество распространяется на индустрию CineLink: украинские проекты в стадии разработки, подборки Docu Rough Cut Boutique и Docu Talents From The East, а также многочисленные переговоры CineLink, на которых будет рассмотрено влияние продолжающейся войны на индустрию. На главном фестивале ретроспективная презентация творчества украинского режиссера и почетного лауреата премий Сергея Лозницы — одна из частей мероприятия 2022 года, которым так гордится Марьянович.

Вопрос о России был менее актуален, так как страна не попадает в рамки фестивальной территории; Никаких специфических российских особенностей, с новой короткометражкой — совместное производство Великобритании и России. вытащить изкоторая посвящена экологическим проблемам. «Что касается других российских фильмов, то мы никогда не покажем ни одного пропагандистского фильма — ни раньше, ни сейчас», — говорит Марьянович. «В Сараево для этого нет места. Фильмы либо финансируются российскими кинематографистами, либо снимаются на международном уровне — я не вижу проблемы».

идти соло

28 фестивальДесятый Издание является первым для Марьяновича как единоличного директора; Но изменения постепенные, а не кардинальные. Он был содиректором вместе с основателем Мирсадом Пуриватрой в последних двух выпусках и работал на фестивале с 1999 года; В то время как Пуриватра по-прежнему является президентом Ассоциации художественных центров Обала, головной организации, стоящей за фестивалем.

Марьянович говорит о любых изменениях: «Мы привержены основной идее фестиваля, с одной стороны, представить нашему зрителю лучшее из кино, а с другой стороны, стать подходящей площадкой для развития фильма. промышленности в стране и регионе. Эти две цели остаются центральными для нашей миссии, все остальное лишь форма — Как мы подходим к этой задаче?» Предварительная продажа билетов предполагает, что количество зрителей превзойдет рекорд 2019 года.

Фестиваль представляет в своих конкурсных секциях 51 фильм, 21 из которых – мировые премьеры. Марьянович особенно гордится тем, как это мероприятие помогло продвижению телевизионного производства в регионе: в шести региональных шоу были представлены первые в мире две серии Avant Premiere, прежде чем они впервые вышли в эфир в октябре и ноябре. «Это был огромный сдвиг с точки зрения объема производства и интереса публики», — говорит президент фестиваля.

Продолжая привлекать известных иностранных гостей, фестиваль 2022 года примет американских звезд Пола Шредера и Джесси Айзенберга, а также Майкла Уинтерботтома, Ари Воллмана, Лозницу и героя родного города Ясмилу Забанек, а также Мадса Миккельсена, которые не смогли принять его почетную награду. Награда 2020 года из-за пандемии, но в этом году она будет вручена лично.

«Вопрос в том, как они вписываются в соответствующие таблицы», — говорит Марьянович о масштабе почетных обладателей в Сараево. «Всегда легче, когда люди слышат хорошие отзывы о фестивале. Иногда это работает, иногда нет, в этом смысле это был хороший год».

Саднес Для каждого

Фестиваль откроется региональной премьерой обладателя Золотой пальмовой ветви треугольник грусти. Режиссер Робин Остлунд — еще один лауреат премии «Сердце Сараево» 2022 года, возглавивший жюри конкурса в 2019 году и представивший на фестивале все свои предыдущие фильмы. «Это отличный фильм-событие», — сказал Марьянович об актерском составе. «Вы не можете смотреть много таких фильмов каждый год, которые могут работать на аудиторию и переходить к более широкой основной аудитории». Obala Art Centar является дистрибьютором Боснии и Герцеговины в Title, который будет выпущен в конце этого года.

Марьянович и Пуриватра являются сопродюсерами фильмов треугольник грусти; В то время как первый говорит, что фестиваль является его «приоритетом», дополнительное производство является «большой частью» его планов со списком проектов, которые он будет поддерживать и продюсировать «в следующие два года».

Пуриватра председательствовал на фестивале 27 лет; Марьянович смеется, когда его спрашивают, планирует ли он такой же период. «Я тоже участвую в этом фестивале уже более 20 лет — он давно стал частью моей жизни», — говорит он. «Главное — продолжать развивать фестиваль, привлекать молодежь, обеспечивать продолжение фестиваля, всегда имея молодых коллег, которые продвигаются по служебной лестнице и берут на себя ответственность, когда это необходимо».