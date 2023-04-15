Новый закон усложнит уклонение россиян от призыва на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о пересмотре системы воинской повинности в стране, в результате чего россиянам будет труднее уклоняться от призыва на военную службу, а по крайней мере некоторым из тех, кто уже бежал из страны, придется покинуть страну.

В пятницу Путин подписал законопроект, который на этой неделе поспешно приняли Палата представителей и Сенат.

С учетом вторжения России в Украину на 14-м месяце этот шаг позволит создать систему, в которой призывы и уведомления о призывах будут доставляться в электронном виде через широко используемый портал государственных услуг, а не вручную.

Даже если получатель не откроет повестку, правительство будет считать ее полученной.

После получения повестки у человека есть 20 дней, чтобы явиться в военкомат, и до тех пор ему будет запрещено покидать страну. Тем, кто не явится в военкомат, будет запрещен выезд из страны и введены ограничения внутри России, в том числе невозможность зарегистрировать транспортное средство, малый бизнес или куплю-продажу недвижимости.

«Я прекрасно понимаю, что это невозможно [to return] В ближайшее время, пока не кончится война», — сказал Макс Никольский. который уехал в отпуск в Турцию всего за несколько часов до того, как 22 сентября 2022 года Россия объявила о частичном выздоровлении.

«Это то, что сильно ударило меня. Я не могу вернуться. Это слишком рискованно».

Изворотливые уведомления о черновиках

Никольский говорит, что он гораздо меньше боится начинать все сначала в новой стране, чем идти на войну, и вот почему 10-дневный отпуск обернулся гораздо более длительным пребыванием в Стамбуле, где он смог получить вид на жительство в Турции.

В ноябре он обнаружил, что в его офис в Москве, где он работал в СМИ, доставили черновик уведомления.

Российских призывников призывают на военную службу перед посадкой в ​​поезд, отправляющийся в гарнизоны на железнодорожной станции в Омске, Россия, 27 ноября 2022 года. (Алексей Мальгавко/Reuters)

Он был вынужден уйти в отставку, потому что не хотел возвращаться в Россию. Он также не хотел, чтобы его компания попала в беду из-за найма уклониста.

До принятия нового законодательства уведомления о призыве вручались лично тем, кто был призван на военную службу в стране раз в два года, а также тем, кто был мобилизован для участия в боевых действиях в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что чиновники хотели перейти на электронную систему призыва, чтобы сделать ее более современной и «дружественной для граждан», а также убрать «хлам» в некоторых военкоматах.

Во время первоначального призыва осенью, когда правительство объявило о своем плане мобилизовать 300 000 солдат, он был там. отчеты лиц, не подлежащих призыву на военную службу, в том числе по состоянию здоровья. Подсчитано, что за это время из страны бежали сотни тысяч человек, заблокировав сухопутные границы с Казахстаном и Грузией.

Объявив об этом всего за несколько часов до извержения, Никольский сказал, что это безумие, что Россия использует свой портал государственных услуг для подачи проектов уведомлений.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу принимают участие в церемонии возложения венков в День защитника Отечества в Москве, Россия, 23 февраля 2023 года. (Рейтер)

Он говорит, что привык думать о России наука о ЗемлеЦифровой портал, на котором граждане могут получить доступ ко многим государственным и муниципальным услугам в одном месте, стал инновационной российской технологией, которая сделала жизнь проще и удобнее.

Теперь, по его словам, идея перевернулась с ног на голову.

«Это похоже на цифровой трудовой лагерь или что-то в этом роде», — сказал он CBC News в Стамбуле ранее на этой неделе.

Укрепление армии

Хотя Никольский расстроен тем, что закон означает, что он не сможет вернуться и навестить семью, он говорит, что друзья-мужчины, оставшиеся в Москве, в панике. Он говорит, что они не знают, воспользуется ли правительство этим новым законом и мобилизует людей, чтобы поймать их в ловушку в России.

Официальные лица неоднократно опровергали утверждения о том, что страна находится на пороге новой массовой мобилизации, но в декабре министр обороны России заявил, что страна хочет добавить больше. 350 000 бойцов для армии.

Рекламный щит с надписью «Наши защитники! Спасибо, дорогие мои!» в поддержку российских военных перед зданием МИД России в Москве, 16 февраля 2023 года (Шамиль Зоматов/Reuters)

Россия тоже движется к переменам призывной возраст когда мужчины имеют право быть призванными на весенний и осенний призывы. Текущий возраст составляет от 18 до 27 лет, и он будет увеличен, чтобы можно было набирать мужчин в возрасте от 21 до 30 лет.

Раньше мужчины, которые хотели избежать призыва, могли попытаться остаться вне поля зрения армейских офицеров, проживая по неизвестному адресу. Но как только электронный черновик будет реализован, пользы от него не будет.

Согласно новому закону, если люди проигнорируют проект уведомления, они получат Замораживание активов и запрет на выезд из страны.

Готовитесь к новой заливке?

Есть еще способы оспорить призыв, говорит Алексей Табалов, юрист, возглавляющий Школу новобранцев, организацию, которая помогает российским новобранцам понять свои права, но мужчины должны подготовить план уже сейчас.

Табалов, который разговаривал с CBC из неизвестного места в Европе, сказал, что мужчинам следует подумать, имеют ли они право на освобождение по медицинским показаниям или могут лоббировать альтернативное назначение на гражданскую должность.

По его словам, если это не сработает, и люди не смогут жить в условиях новых ограничений, то последним средством будет уход из поля зрения государства или «По его словам, он прячется «в обширных (северных) таежных лесах России».

В российских городах рекламные щиты и кампании в СМИ пытаются склонить мужчин на военную службу, обещая тем, кто командирован в Украину, ежемесячную зарплату в размере 3500 канадских долларов, что в три раза превышает среднюю российскую зарплату.

Саймон Саблин, 27 лет, еще один эмигрант, который говорит, что новый закон не позволит ему въезжать в Россию. Также в настоящее время в Стамбуле Саблин покинул Россию, когда началась война, но его мать и сестра все еще проживают в Москве.

27-летний Саймон Саблин покинул Россию вскоре после того, как она начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Он говорит, что не вернется в страну, пока продолжается война и президент Владимир Путин остается у власти. (Диего Копполо/CBC)

Он говорит, что, хотя у него есть документ, в котором говорится, что он должен быть освобожден от военной службы по состоянию здоровья, он не верит, что это действительно помешает его отправке на фронт.

«Я чувствую, что они готовятся к новому [mobilization] Он сказал «.

«Как только я ступлю в страну, мне могут порекомендовать явиться в армию, и у меня не будет шанса покинуть страну».