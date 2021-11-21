Новый инструмент DuckDuckGo должен запретить приложениям отслеживать пользователей Android.

Новый инструмент DuckDuckGo направлен на то, чтобы приложения не отслеживали пользователей Android, о чем впервые сообщил проводной. Инструмент под названием «Защита от отслеживания приложений» представляет собой упрощенную версию Функция прозрачности отслеживания приложений Apple, который дает пользователям возможность отказаться от отслеживания данных в приложении.

Однако DuckDuckGo не выпускается как часть обновления для всех телефонов Android и не доступен для отдельной загрузки — он включен в ориентированное на конфиденциальность приложение браузера DuckDuckGo, но работает на вашем устройстве. в Размещено в его блогеКомпания заявляет, что инструмент будет блокировать «трекеры, которые вы выбираете в других приложениях от сторонних компаний».

GIF от DuckDuckGo

После включения защиты от отслеживания приложений она будет работать в фоновом режиме, пока вы используете свой телефон. Инструмент узнает, когда приложение собирается отправить данные на сторонний трекер, а затем блокирует приложение от получения вашей информации.

DuckDuckGo заявляет, что «постоянно работает над выявлением новых трекеров и защитой от них», что означает, что ваши данные должны храниться вдали от любых новых появляющихся трекеров. В приложении DuckDuckGo вы также должны иметь возможность в реальном времени видеть трекеры, заблокированные инструментом, а также то, куда могли бы уйти ваши данные.

Компания заявляет, что, хотя ее инструмент защиты от отслеживания приложений не является VPN, ваше устройство будет работать так, как если бы оно было VPN. «Это потому, что App Tracking Protection использует локальное« VPN-соединение », что означает, что оно волшебным образом работает на вашем смартфоне», — объясняет DuckDuckGo в своем сообщении. «Однако защита от отслеживания приложений отличается от VPN, поскольку они никогда не направляют данные приложений через внешний сервер».

Более 96% самых популярных бесплатных приложений для Android имеют сторонние трекеры.

Выполняя собственное тестирование, DuckDuckGo обнаружила, что более 96 процентов некоторых из самых популярных бесплатных приложений для Android имеют сторонние трекеры, о которых большинство пользователей не знает. Компания также обнаружила, что 87 процентов этих приложений отправляют пользовательские данные в Google, а 68 процентов отправляют данные в Facebook.

Инструмент сейчас находится на стадии бета-тестирования, но вы можете присоединиться к частной очереди (для этого вам не нужно вводить какие-либо личные данные). Для регистрации скачайте DuckDuckGo из Google Play магазин, и откройте приложение. Нажмите «Настройки», затем «Защита от отслеживания приложений» в разделе «Конфиденциальность». Оттуда выберите «Присоединиться к частной очереди». DuckDuckGo заявляет, что каждую неделю постепенно представляет эту функцию большему количеству людей.

как указано проводнойОчевидно, что DuckDuckGo не имеет возможности изменять внутреннюю конфигурацию устройств Android, таких как Google, а это означает, что инструмент DuckDuckGo по-прежнему не может полностью заменить Apple. То же самое верно, если вы интегрируете блокировщик DuckDuckGo и настройки конфиденциальности, которые уже существуют на устройствах Android — инструменты строгой прозрачности отслеживания приложений Apple, которые по существу исключают рекламную систему на iPhone, Сообщается, что социальные платформы стоят 10 миллиардов долларов как результат.

В ответ на трекер Apple, Google начал делать его Приложениям труднее собирать данные пользователей, не позволяя им получить доступ к рекламным идентификаторам пользователей после отказа от отслеживания. Сглаженные политики Android могут быть более подходящими для приложения, но встроенные в него средства защиты конфиденциальности по-прежнему не соответствуют стандартам Apple.