Economy

Новый иск о диффамации против Fox Signals продолжает юридическую угрозу

11 мая, 2023
Marfa Fedoroa

В среду на Fox News был подан еще один иск о диффамации, инициированный женщиной, которая заявила, что сеть распространяла о ней ложь, которая создавала серьезные угрозы ее безопасности и наносила ущерб ее карьерным перспективам.

Иск был подан от имени Нины Янкович, бывшего исполнительного директора краткосрочного отдела Министерства внутренней безопасности, которому поручено координировать усилия по мониторингу и устранению угроз национальной безопасности, связанных с дезинформацией. Правые эксперты и политики ошибочно изображали ее группу как часть оруэлловской попытки контролировать речь и мысли простых американцев.

Г-жа Янкович, ведущий специалист по российской дезинформации и онлайн-преследованиям, стала основным объектом их атак. В иске утверждалось, что в 300 упоминаниях за восьмимесячный период на Fox в прошлом году ее неоднократно унижали и очерняли с использованием очень личных выражений. Ведущие, в том числе Такер Карлсон, Мария Бартиромо и Шон Хэннити, сказали, что ее работа заключалась в том, чтобы «заставить замолчать любого, кто критикует администрацию Байдена», и может даже, как предупредил г-н Карлсон, «заставить людей с оружием сказать вам заткнуться».

Подразделение, которое г-жа Янкович краткое время возглавляла, называемое Советом по управлению дезинформацией, не имело таких полномочий или каких-либо прямых полномочий. власть влиять на речь. Создан Департаментом, чтобы помочь объединить и контролировать существующие усилия его различных департаментов по отслеживанию и защите дезинформации от иностранных агентов, стремящихся повлиять на выборы; картели, продвигающие операции по контрабанде людей; и те, кто стремится подорвать усилия правительства в области общественного здравоохранения и безопасности.

Согласно иску, после того, как г-жа Янкович подала в отставку, чтобы избежать потока критики, который вызвал внезапную приостановку деятельности правления, ведущие и гости Fox ложно заявили, что она была уволена.

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«Даже после того, как они достигли своей заявленной цели по отстранению меня от правительства и ликвидации совета директоров, они продолжали использовать меня в качестве боксерской груши», — сказала г-жа Янкович в интервью в среду. «Это не должно быть чем-то, что мы просто принимаем — самая мощная кабельная сеть в мире может добровольно атаковать людей без каких-либо последствий после разрушения их жизней».

34-летняя г-жа Янкович подала иск в ту же судебную систему штата Делавэр, где Dominion Voting подала иск о клевете на 1,6 миллиарда долларов против Fox News. В прошлом месяце сеть урегулировала дело на сумму 787,5 млн долларов, избежав длительного и изнурительного судебного разбирательства. (Иск Янковича требует возмещения неуказанного ущерба.)

Эта сделка представляла собой молчаливое признание того, что распространение ложных сведений Фоксом о фальсификациях на выборах 2020 года было неверным. Но это не дало ответа на вопрос, сможет ли Доминион соответствовать высокому юридическому порогу, необходимому для победы в иске о диффамации: доказать, что те, кто делал свои заявления, знали, что они ложны, или не удосужились выяснить это.

Г-жа Янкович должна будет пройти тот же порог. Фокс отказался от комментариев в среду.

Однако ее иск представляет собой постоянную юридическую угрозу для сети, которая, возможно, усугубляется иском Доминиона. Дело Dominion породило множество внутренних сообщений Fox News, показывающих, что многие ведущие и руководители знали, что обвинения против компании действительно были ложными.

В иске г-жи Янкович конкретно цитируется дело Доминиона, в котором говорится, что рассказ Фокса о нем «согласуется с практикой Фокса в других контекстах, включая отрицание выборов и клевету, связанную с системами голосования Доминиона».

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В письме генеральному юрисконсульту Fox на этой неделе адвокаты г-жи Янкович потребовали, чтобы сеть сохранила все сообщения, включая стенограммы, заметки и историю поиска, касающиеся ее и ее положения в совете директоров.

Адвокат г-жи Янкович Райли Сомерс-Фланаган заявила в интервью, что дело «Доминион» «указывает путь» к искам о клевете против сети. «Доминион» показывает нам, насколько ужасны внутренние разговоры, которые происходят в Fox; это показывает нам, что Fox News абсолютно игнорирует правду, когда дело доходит до ее рейтингов».

Фокс утверждал, что не проявлял безрассудного пренебрежения к истине в деле Доминиона, что было бы установлено в суде, но признал в соглашении об урегулировании, что судья по делу постановил, что заявления, о которых идет речь в иске, были ложными.

Все новостные организации Они сталкиваются со своей долей судебных исков, но иск Dominion выделяется из-за силы дела, размера мирового соглашения и его продолжающихся последствий: Fox сталкивается с двумя судебными исками акционеров, связанными с иском Dominion, и еще одним, утверждая, что враждебное рабочее место от Бывший продюсер Карлсона, Эбби Гросберг.

Она также помогла отменить шоу мистера Карлсона. Г-н Карлсон, который в настоящее время пытается разорвать свой контракт с Fox, что позволяет сети держать его на скамейке запасных, продолжая платить ему зарплату, является одним из примерно 40 ведущих и гостей, упомянутых в иске г-жи Янкович.

Помимо предположения, что г-жа Янкович была «тем, кто руководил нашими мыслями», как выразился г-н Хэннити, смесь хозяев и гостей закрылась. Вводящее в заблуждение видео Один из них — ложно утверждать, что у нее есть план «начать редактировать ваши твиты», как сказала ведущая Fox News Джанин Пирро.

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Во время своего создания Совет по дезинформации также вызывал обеспокоенность у либералов, которые сомневались в полномочиях, которые такая должность могла бы иметь при будущей республиканской администрации, но это вызвало непреодолимое цунами атак Республиканской партии, которое продолжается и по сей день.

Большая часть его внимания была сосредоточена на миссис Янкович. Стипендиат программы Фулбрайта, которая ранее работала советником правительства Украины в 2017 году, она написала книги об онлайн-атаках на женщин и российской дезинформации. Консерваторов критикуют за то, что они поднимают вопросы о Действительность ноутбука Хантера Байдена И за комментарии, которые она сделала по поводу попытки Илона Маска купить Twitter.

В марте Судебный комитет Палаты представителей Он выдал повестку г-же Янкович, чтобы заставить ее дать показания о недолговечной работе совета.

Фокс утверждал, что продолжающееся освещение ее роли отражает политические разногласия по этому поводу. Однако она сделала это с помощью формулировок, которые охарактеризовали ее как сумасшедшую, «янко-полувич», «полезную дуру» и «злую ведьму», согласно жалобе.

Согласно иску г-жи Янкович, репортажи Fox «привели к немедленным онлайн-преследованиям и угрозам, которые продолжаются до сих пор», ссылаясь на серию женоненавистнических, антисемитских, насильственных сообщений и двухпартийную кампанию.

«Это было это Огромное влияние на мою семью. «Я не думаю, что наша безопасность когда-либо будет прежней», — сказала г-жа Янкович в среду. Я хочу прояснить, что такой дезинформации и кампании ненависти нет места ни в американских СМИ, ни в американской политике; Это не то, за что мы выступаем».

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