Новый иск о диффамации против Fox Signals продолжает юридическую угрозу

В среду на Fox News был подан еще один иск о диффамации, инициированный женщиной, которая заявила, что сеть распространяла о ней ложь, которая создавала серьезные угрозы ее безопасности и наносила ущерб ее карьерным перспективам.

Иск был подан от имени Нины Янкович, бывшего исполнительного директора краткосрочного отдела Министерства внутренней безопасности, которому поручено координировать усилия по мониторингу и устранению угроз национальной безопасности, связанных с дезинформацией. Правые эксперты и политики ошибочно изображали ее группу как часть оруэлловской попытки контролировать речь и мысли простых американцев.

Г-жа Янкович, ведущий специалист по российской дезинформации и онлайн-преследованиям, стала основным объектом их атак. В иске утверждалось, что в 300 упоминаниях за восьмимесячный период на Fox в прошлом году ее неоднократно унижали и очерняли с использованием очень личных выражений. Ведущие, в том числе Такер Карлсон, Мария Бартиромо и Шон Хэннити, сказали, что ее работа заключалась в том, чтобы «заставить замолчать любого, кто критикует администрацию Байдена», и может даже, как предупредил г-н Карлсон, «заставить людей с оружием сказать вам заткнуться».

Подразделение, которое г-жа Янкович краткое время возглавляла, называемое Советом по управлению дезинформацией, не имело таких полномочий или каких-либо прямых полномочий. власть влиять на речь. Создан Департаментом, чтобы помочь объединить и контролировать существующие усилия его различных департаментов по отслеживанию и защите дезинформации от иностранных агентов, стремящихся повлиять на выборы; картели, продвигающие операции по контрабанде людей; и те, кто стремится подорвать усилия правительства в области общественного здравоохранения и безопасности.