Новый класс рассказывает о конфликте в Украине

По словам преподавателей, студенты познакомятся с историей Украины и факторами активизации конфликта между Москвой и Киевом.

Новый курс в Северо-Западном университете Помогает студентам понять Украину Кризис, исследуя украинские исторические перспективы.

«Славянский 390: Долгая борьба Украины за независимость — Литература и политика в Центральной и Восточной Европе» Он преподает профессора политологии Джордана Ганса Морса и посла-резидента Яна Келли, а также профессора иудаики и истории Йоханана Петровски Стерн.

Ганс-Морс, Келли и Петровский-Штерн разработали курс, объединив три области знаний: историю, политологию и международные исследования. Ганс-Морс фокусируется на внутренних, политических и экономических аспектах постсоветской Украины, а Петровский-Штерн — на истории Украины до президентства Владимира Зеленского. Мой агент изучает американо-украинские отношения и американо-российские отношения.

«В этом поколении вы будете обязаны попытаться залечить трещины в международной системе, которые существовали со времен Второй мировой войны», — сказал Келли. «Нам понадобится новое поколение политиков, чтобы справиться с этой сложной задачей, в отличие от задачи, с которой столкнулись мои предшественники в 1945 году».

Трое профессоров провели обширные исследования по Украине, и хотя Петровский Стерн — единственный из Украины, Келли и Янус Морс имеют личные отношения с государством. Келли в прошлом был послом в Грузии и работал по всему региону, Ганс Морс провел много времени в Украине, занимаясь исследованиями, и у его жены также есть родственники в Украине.

«Я надеюсь, что у нас будет новое поколение студентов из университетов, которые проявляют больший интерес к Евразии, и, что более важно, что студенты, знакомящиеся с этим регионом, получают перспективу, которая ставит Украину в центр, особенно в том, что касается к роли текущих событий», — сказал Ганс Морс.

Многим студентам, особенно тем, кто знаком с регионом, война на Украине может показаться слишком далекой с западной точки зрения.

Кристиан Родригес из Вайнберга сказал, что курс помогает познакомить студентов с украинским конфликтом, и что преподаватели «умеют» объяснить все об Украине.

«Эта глава служит великой цели: приблизить этот конфликт и помочь людям взглянуть на войну с другой точки зрения, чем это было раньше», — сказал Родригес.

Первая половина курса посвящена истории Украины, формированию украинской идентичности и тому, как культура включает в себя различные этнические и религиозные корни. Недавние учебные занятия будут посвящены истокам войны и событиям с начала конфликта и после него.

Для одного из заданий курса студенты создадут фиктивную политическую записку и дадут рекомендации о том, как Соединенные Штаты и международное сообщество должны решать конфликты на междисциплинарной основе. Студенты сформируют дискуссию о том, как положить конец войне и что делать с международной безопасностью и российской агрессией.

Родригес сказал, что в дискуссионных группах курса принимают участие, и он ценит работу с украинскими и российскими иностранными студентами, а также с другими студентами из разных дисциплин и с разным опытом.

«Профессора Ганс Морс, Ян Келли и Петровски Стерн — действительно вовлеченные профессора, и я думаю, что было бы здорово, если бы в будущем у Northwestern было больше совместных курсов, подобных этому», — сказал Родригес. «Этот курс предоставил действительно прекрасную возможность для студентов, изучающих разные дисциплины, встретиться и получить представление о политике».

Эл. адрес: [email protected]

Похожие истории:

— Студенты Фейнберга присоединились к TeleHelp Ukraine, бесплатной программе медицинских консультаций для украинцев за границей

— Поскольку Northwestern помогает членам сообщества, пострадавшим от украинского кризиса, некоторые студенты говорят, что поддержка других стран недоступна.

— НУ для Украины призывает студентов поступать на первую степень по истории Украины