Новый коммутатор Nintendo Switch с большим OLED-экраном появится в 2021 году.

Марта Франко / CNET



Nintendo добилась огромного успеха со своей консолью Switch, а в 2019 году закрепила этот успех с Switch Lite. Теперь кажется, что японский игровой гигант стал большим, так как оснастил обновленную версию консоли большим экраном. Отчеты Bloomberg.

Новый коммутатор, который, по сообщениям неназванных источников, скорее всего, будет выпущен в праздничные дни 2021 года, по сообщениям, будет оснащен 7-дюймовым OLED-экраном производства Samsung. Это сделало бы его больше, чем 6,2-дюймовый экран стандартного Switch, и намного больше, чем 5,5-дюймовый Switch Lite.

Обе текущие консоли Switch используют ЖК-дисплеи, поэтому обновление OLED означает лучшую контрастность благодаря более глубокому черному цвету. В отчете Boomberg также указано, что новый адаптер при установке в док-станцию ​​может выводить изображение с разрешением 4K на телевизор. Это изменение по сравнению с предыдущими отчетами, поскольку инсайдеры отрасли заявили, что новый коммутатор будет поставляться с дисплеем 4K.

Switch – вторая самая успешная консоль Nintendo за всю историю, опередив NES, SNES, N64, Gamecube и (особенно) Wii U. С 2017 года было продано более 79 миллионов единиц. Около 13,5 миллионов из них Это контроллеры Switch Lite. Единственная консоль Nintendo, которая предлагает лучшую производительность, – это Wii. Пожизненные продажи более 100 миллионов.

Для сравнения: PlayStation 4 и Xbox One распроданы. 114 миллионов И Оценено в 48 миллионов Единиц с момента запуска в 2013 г. соответственно.

Хотя Nintendo ничего не говорит о предстоящем обновлении Switch, несмотря на слухи о торговле 4K Switch уже более года, это только пролило свет на то, как будут выглядеть следующие несколько месяцев программы. Линк возглавляет обвинение, с Легенда о Zelda: Skyward Sword HD Выходит в июле. Марио Гольф: Супер Раш (25 июня) и Новый покемон Snap (30 апреля) тоже приближается, а приближается конец года Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина.