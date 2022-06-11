Новый левый альянс надеется добиться успеха на парламентских выборах во Франции | Европа | Новости и текущие события со всего континента | ДВ

На последних президентских выборах во Франции главным оппонентом президента Эммануэля Макрона была лидер ультраправой Марин Ле Пен.

Несмотря на это, на предстоящих в стране парламентских выборах главный вызов французскому президенту исходит от левых — в виде вновь созданного блока под названием Nupes, что является аббревиатурой от французского «Новый народный союз, экологический и социальный» или новой экологический и социальный народный союз.

Пригород Шевийи-Ларю на юге Парижа может стать одним из оплотов нового союза.

Недавним субботним днем ​​19-летний рэпер Лазак пел на небольшой сцене посреди нескольких многоквартирных домов. «Мы — город!» Он аплодировал в микрофон, покачиваясь вверх и вниз, размахивая одной рукой в ​​такт.

Концерт был частью местного мероприятия, на котором посетители могли купить сосиски или поиграть в шахматы в соседних павильонах.

В пении участвовало несколько десятков прохожих перед сценой, некоторые из которых поднимали руки вверх. Среди них Рэйчел Кеке, кандидат в Нупес в этой провинции Валь-де-Марн.

«Нам нужны представители рабочего класса, чтобы защищать наши интересы в парламенте», — позже сказала она DW, сидя на соседней скамейке в парке, недалеко от квартиры в одном из тех многоквартирных домов, где она живет с четырьмя людьми. из ее пятерых детей.

Рэйчел Кеке из Альянса левых Nupes выдвинула свою кандидатуру на место в парламенте.

Не привыкать к борьбе

48-летний гражданин Берега Слоновой Кости впервые баллотируется в качестве политического кандидата. Кики впервые приехала во Францию ​​в 2020 году и также имеет французское гражданство.

Она работает горничной в отеле Ibis к северу от Парижа. Прошлым летом она и ее коллеги попали в заголовки национальных газет, когда после 22-месячной забастовки заставили международную сеть, владеющую отелем ibis, Accor Hotels, выполнить некоторые из их требований.

«Они отреагировали на большинство наших требований и увеличили нашу заработную плату с 600–1000 евро до 1300–1900 евро — это показывает, что есть деньги, чтобы платить более высокую заработную плату бедным», — сказал Кики.

«Платформа Nupes специально разработана для таких людей, как мы», — добавила она.

Левый альянс стремится повысить минимальную заработную плату примерно с 1300 евро до 1500 евро в месяц, снизить пенсионный возраст с 62 до 60 лет и не допустить повышения цен на газ и некоторые основные продукты.

Это аргументы, которые Кики привела к столу в тот день, чтобы попытаться заставить жителей Шевели-ла-Рю проголосовать. Здесь уровень бедности на несколько пунктов выше, чем в среднем по стране.

Одним из слушателей был 36-летний Руфин Оле Нене. — Становится все труднее сводить концы с концами на нашу маленькую зарплату. Но ты уверен, что что-то изменится с приходом к власти Нюпов? — спросила ассистентка врача, мать двоих детей с третьим ребенком в пути, просматривая листовку Nupes.

Кики ответила: «Я думаю, что мы можем что-то изменить, но для этого нам понадобится ваша поддержка».

Олле Нне одобрительно кивнул. «Это имеет смысл», сказала она. «В конце концов, вы один из нас, и вы знаете, на что похожа наша повседневная жизнь».

Только после этого мимо прошли двое молодых людей. «Мы на вашей стороне, мы будем голосовать за вас», — крикнула Кики, показывая большие пальцы. Она улыбнулась и снова помахала.

Меланшон на посту премьер-министра

Жан-Люк Меланшон, президент Nupes Alliance, надеется получить больше такой поддержки. 70-летний мужчина занял третье место в первом туре президентских выборов в апреле, а его крайне левая партия La France Insoumise набрала почти 22%. Действующий президент Эммануэль Макрон в конечном итоге был переизбран на последнем голосовании против ультраправой соперницы Марин Ле Пен.

Но на парламентских выборах партия Ле Пен смогла получить только 40 из 577 мест, согласно опросам общественного мнения. Отчасти это связано с тем, что у него нет локальных фильтров. Вот почему главным противником Макрона на этом поприще является Меланшон.

Крайне левый лидер использовал свой относительно хороший результат на президентских выборах в качестве аргумента, чтобы убедить Социалистическую партию, Партию зеленых и Коммунистическую партию принять большую часть программы LFI в их соглашении об основании коалиции. Остальные три партии набрали менее 5% в первом туре президентских выборов.

В совместном заявлении Nupes представлены обширные меры по защите окружающей среды, а также прав женщин и иммигрантов. Nupes также планирует национализировать банки и энергетические компании и обеспечить гарантии занятости для всех. В заявлении также говорится о стремлении LFI отступить от некоторых правил ЕС и выйти из военного союза с НАТО.

Меланшон надеется, что это заявление сработает на национальном уровне.

Он сказал избирателям «избрать меня премьер-министром», подчеркнув, что победа нубийцев на парламентских выборах будет означать, что Макрону придется избрать его премьер-министром. В конце концов, утверждает он, парламент имеет право признать правительство недействительным и сделает это, если Макрон выберет на эту должность кого-то другого.

Но Макрон полон решимости этого не делать. Недавно он заявил региональным газетам: «Ни одна партия не может навязывать президенту имя премьер-министра».

Эксперты говорят, что партия Макрона En Marche добьется решающего успеха во втором туре выборов

Опросы общественного мнения в пользу Макрона

В настоящее время опросы общественного мнения показывают, что президент Макрон пользуется наибольшей поддержкой.

Они ожидают, что Нупес займет первое место в первом туре голосования в воскресенье, но Левый альянс не будет иметь большого успеха во втором туре.

Кандидатам нужна поддержка не менее 12,5% зарегистрированных избирателей, чтобы пройти во второй тур.

Ожидается, что президентская партия La Republique en Marche (Республика в движении) вместе с союзными партиями сможет получить парламентское большинство во втором туре. Эти прогнозы также основаны на исторической лояльности и результатах недавних президентских выборов.

Кажется логичным, что левые не будут сильны во втором туре голосования, считает Бруно Котрес, исследователь-политолог из Центра политических исследований Университета Сайнс По в Париже.

«Нупе соберут все голоса левых в первом туре голосования, поскольку вряд ли кто-то из других кандидатов от левых баллотируется», — сказал он DW. «Но во втором туре у нубийских кандидатов практически не было незадействованных избирателей — в отличие от представителей Макрона, которые могли рассчитывать на поддержку центра и правых», — добавил Котрес.

По словам исследователя, даже некоторые левоцентристские избиратели, вероятно, отвернутся от новичков во втором и последнем туре голосования.

«Они считают Меланшона очень левым, что отталкивает их от его позиции в отношении международных союзов и его исторической близости с российским лидером Владимиром Путиным», — сказал Котрес. Незадолго до российского вторжения в Украину Меланшон все еще говорил, что самым опасным нападающим была НАТО, а не Россия.

Котрес добавил, что есть место для некоторых неожиданностей на выборах.

«Мы могли бы увидеть нечто похожее на то, что произошло в 1997 году, если бы у нескольких кандидатов от правительства возникли трудности в первом туре», — предположил он. «Это может создать реальную динамику среди электората для левого большинства в парламенте».

В то время левым партиям удалось победить на парламентских выборах, что привело к так называемому правительству сосуществования, в котором страной правят разные партии, но они не объединены. Консервативный президент Жак Ширак должен был возглавить страну с правительством во главе с премьер-министром Лионелем Жоспеном, социалистом.

Судя по всему, номинантка Nupes Рэйчел Кики надеется получить именно такой сюрприз.

«Нам нужно победить на этих выборах», — подчеркнула она. «Мы единственные, кто ставит себя на место бедняков».

Монтажер: Кэтрин Шир