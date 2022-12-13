Новый министр экономики Молдовы обещает реформы в интересах бизнеса

Думитру Алиба, назначенный в прошлом месяце, сталкивается с многочисленными кризисами, начиная от экономических последствий войны в Украине и заканчивая резким ростом цен на продукты питания и энергоносители, вызвавшим уличные протесты.

Он сказал Рейтер, что его приоритеты будут включать либерализацию экономики и реформирование «обременительной» налоговой системы, которая отпугивает инвесторов и позволяет процветать коррупции и лишать бюджет доходов.

«Нет другого решения, кроме иностранной помощи (для Молдовы) в ближайшем будущем, но это не означает, что мы намерены продолжать ждать поступления грантов», — сказал Алиба в телефонном интервью поздно вечером в понедельник.

Он пообещал «идти вперед» в сокращении бюрократии и заявил, что необходимо будет стимулировать экономику, поскольку малый и средний бизнес имеет «микроскопическую» долю, а около 40% экономической деятельности носит неформальный характер.

«Из-за множества барьеров для входа наша экономика монополизирована, что делает ее еще более уязвимой», — сказал он. Окончательную цену платят потребители.

Лидеры ЕС одобрили Молдову в качестве кандидата на членство в этом году благодаря дипломатической победе президента Майи Санду, избранной в 2020 году на проевропейской и антикоррупционной платформе.

Но Молдова сильно зависит от российского газа, годовая инфляция превышает 31%, а правительство ожидает в этом году дефицита бюджета в размере 3% от ВВП, который, как ожидается, удвоится в 2023 году.

В стране с населением 2,5 миллиона человек также произошли перебои в подаче электроэнергии после ударов российской авиации по энергетической инфраструктуре в соседней Украине, и вспыхнули протесты из-за повышения цен, особенно на газ, закупаемый в России.

Алейба сказал, что создание благодатной почвы для компаний может помочь Молдове достичь двузначного роста в ближайшие годы.

Правительство также имеет сильное парламентское большинство после того, как предвыборные обещания большей прозрачности и реформ.

Но Алайба также признал, что правительство и экономика сталкиваются с непредсказуемостью из-за войны на Украине.

«Главная проблема — это неопределенность», — сказал он.

(Отчетность Дэна Беличука; редактирование Тимоти Херитэдж и Томаса Яновски)

Дэн Беличук