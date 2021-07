Новый мир Amazon убивает дорогие высокопроизводительные графические процессоры

Игроки открывают для себя дивный новый мир отказов графического оборудования. картина : Amazon / EVGA / Kotaku

Игры Amazon, которые часто откладывают MMO Новый мир Закрытая бета-версия была запущена вчера перед запуском 31 августа. Тысячи игроков забили серверы исторической фэнтезийной игры, в результате чего во всех игровых мирах возникли длинные очереди. Однако некоторые геймеры получили намного больше, чем ожидали, и были сообщения о том, что трудно найти высококачественные видеокарты EVGA RTX 3090, умирающие во время игры.

Представьте, что вы тратите почти 2000 долларов (или больше на вторичном рынке) к одной из самых мощных видеокарт, которую вы можете купить, запустить новую игру и услышать «хлоп», когда ваш экран станет черным. Кажется, это случается с владельцами Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Видеокарты во время закрытого бета-тестирования Новый мир. Поступали сообщения об игре и колоде карт, вызывающих сбои оборудования. Reddit, На готовить на пару, в Форумы EVGAИ на официальных игровых форумах. Один пользователь переходит с Goatz на Новый мир Форумы сообщили, что у них была одна карта EVGA во время альфа-тестирования игры в начале этого года. EVGA заменила карту, Только до тех пор, пока он снова не умрет во время текущего закрытого бета-тестирования.

Итак, после нажатия кнопки воспроизведения для Новый мир beta, игра начала загружаться, сразу же последовало увеличение скорости вращения вентилятора до 100%, количество кадров в секунду упало до 0, затем перестали работать экраны и моя видеокарта перестала определяться. Итак, я перезапустил свой компьютер, и, похоже, все работает нормально. Я даже попробовал несколько других игр, чтобы убедиться, что никаких проблем не возникло. Так что я играю Новый мир Снова и то же самое, но на этот раз я услышал громкий хлопок, и теперь я не могу пройти POST 3090 при загрузке.

Проблема с Goatz повторяет проблему других игроков, у которых выходят из строя карты EVGA 3090. Иногда сбой происходит в середине игры. В других случаях это происходит, пока вы ждете Новый мирОчередь входа. Вентиляторы видеокарты начинают разгоняться, что обычно указывает на особенно высокую нагрузку, а затем экран становится черным. Некоторые пользователи сообщают о возможности перезагрузки после появления черного экрана. Другие описывают хлопающий шум, после которого видеокарта перестает работать.

EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra, хорошая видеокарта, когда она еще не умерла.

Fortunately, the problem seems isolated to EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 cards. Nvidia GPUs are released in multiple models across many manufacturers, and failures seem limited to the EVGA. Owners of other brands of RTX 3090 cards should be in the clear.

The issue being limited to a single model of card also means that this is a hardware issue and not a problem with Amazon’s New World in general. It sounds like there is a fault of some sort in EVGA’s FTW3 cards, and New World’s environment just happens to have the right combination of settings and GPU calls to root out the problem. Kotaku reached out to EVGA and Amazon Games for comment, but did not receive an immediate reply.

Note that New World’s game support forum does перечислить известную проблему С видеокартами, достигающими 99 процентов загрузки графического процессора во время игры. Предлагаемое исправление – включить V-Sync для карт на базе Nvidia или Radeon Enhanced Sync для карт AMD, что ограничивает частоту кадров игры, не позволяя ей выйти из-под контроля.

Если у вас есть EVGA GeForce RTX 3090 FTW3, поздравляем с приобретением для вашего ПК одной из самых мощных и труднодоступных видеокарт на рынке. закладка Страница поддержки EVGA, и, может быть, держись подальше от Новый мир Пока производитель карты не узнает, что происходит.