Марина Пале и Диана Сакалускити в фильме Кристи Пуйо «Мальмкрог» на MUBI Шеллак / Моби



Что не вылечитьЭто последний фильм румынского режиссера Кристи Пуйо, который теперь доступен для просмотра на специально отобранной платформе для телевещания. МобиПремьера эксклюзивно с 3 апреля. Из всех фильмов, которые будут выпущены в эти выходные на различных потоковых платформах, 200-минутный фильм Пуйу – один из самых заставляющих задуматься.

Кристи Бойо, наиболее известный своим вторым полнометражным фильмом Смерть г-на Лозореску (Смерть г-на Лозореску) В 2005 году создана с Что не вылечить Интересная историческая драма, в которой обсуждаются актуальные сегодня философские вопросы, какими они были более ста лет назад. По тексту русского поэта и философа Владимира Соловьева, Что не вылечить Он следует за беседами пяти аристократов, обсуждающих (на французском языке) темы, варьирующиеся от религии и войны до добра и зла.

Фильм разделен на шесть частей, или глав, каждая из которых посвящена одному из имен аристократов – Ингриды (Диана Сакалускити), жены русского генерала Эдварда (Уго Брусот), франко-русского аристократа Николая (Фредерик Шульц). -Ричард), их хозяин в этом трансильванском особняке, во всем этом Ольга (Марина Бали), молодая набожная христианка, и Мадлен (Агата Буш), француженка. Акт 2 носит только имя одного из слуг, Стивена (Эстефан Теглас), и зрители на протяжении всего фильма в основном молчали.

Что делает этих пятерых людей под одной крышей, неясно, как и их отношения друг с другом. Есть намеки на более широкий контекст: первые фотографии маленькой девочки в снегу снова появляются на заднем плане всего на минуту, почти как комедийное облегчение от постоянных разговоров взрослых, когда она утаскивает ее из столовой. медсестра, или с фотографиями больного старика в постели. Как каждый из этих элементов соотносится друг с другом, четко не объясняется или не демонстрируется. Вместо этого фильм колеблется между интенсивными разговорами пяти персонажей и моментами молчания, когда домашние слуги делают свою работу.

Темы, поднятые пятью аристократами, широко обсуждаются, включая такие темы, как убийство или акт убийства всегда злом, или как литература, доведенная до крайности, может быть вредной. Основная тема их разговоров – танцы на тему хорошего и плохого. Обсуждая, как эти двое могут сосуществовать и уравновешивать, пять персонажей исследуют христианские Библии, чтобы найти свой ответ. По мере развития дискуссии расхождения во мнениях становятся все более очевидными.

Что отличает это больше всего Что не вылечить Вот как Пуйу изображает эти напряженные дискуссии. Пуйу приводит свою аудиторию в середину разговора, как шестой участник, который предпочел бы промолчать и наблюдать за развитием дискуссии. Оператор Тудор Владимир Пандуру перемещает камеру независимо от традиционных правил съемки разговоров, например, персонажи иногда стоят вне кадра, выражая свое мнение, в то время как в других случаях их спина находится перед камерой. Дверные рамы часто стоят между персонажами и камерой, как бы снятые и отделенные от основного движения фильма, как молчаливый слушатель.

Пока Пятеро Друзей ведут свои философские дебаты, существует явно невидимая напряженность. Кажется, ничто не может остановить разговоры. Даже после того, как разразился момент насилия, полемика возвращается, как будто ее не прекратили. Итак, фильм предполагает, что идеи и вопросы, возникающие во время этих разговоров, никогда не прекращаются и не умирают. Те же дискуссии возобновятся после революции (которая, по определению, стремится перевернуть то, что существовало в прошлом), и диалог будет продолжаться, как и раньше.

Ближе к началу Что не вылечитьИнгрида утверждает, что многие философские споры могут вызвать головокружение, и на самом деле 200 минут философии сбивают с толку, но блестяще исполнены Пуйо, который создает здесь смелый и наводящий на размышления фильм.