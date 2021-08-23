Новый образ Салмана Хана из Тигра 3, установленного в России

Фан-страница опубликовала это фото. (Изображение предоставлено: சல்மானிக்_ஆரியன்)

Особенности Салман Хан выглядит неузнаваемо на вирусных фото

На прошлой неделе актер прилетел в Россию с Катриной Кайф.

Также популярны фото Салмана с его поклонниками из России.

Нью-Дели:

Новая работа Салмана Хана похожа на его киноработы Тигр3 Появился в Интернете в воскресенье и теперь становится очень вирусным в социальных сетях. Снимки, сделанные Салманом Кханом и Катриной Кайф в России на прошлой неделе. Хотите знать, почему вчерашние фотографии в тренде? Потому что Салман Хан кажется им неузнаваемым. Его можно увидеть с густой бородой, длинными волосами, красной банданой, белой футболкой, синими джинсами и красной курткой. На фотографиях рядом с ним на съемочной площадке можно увидеть зятя Салмана Кхана Нирвану. Тигр3.

Посмотрите вирусные фотографии Салмана Кхана. Тигр3 Установить в России:

На посвященных ему фан-форумах опубликованы и другие фотографии, на которых актер позирует со своими поклонниками на улицах России. Смотрите их здесь:

Салман Хан и Катрина Кайф отправились в Россию на съемки Тигр3 Четверг на прошлой неделе. К роли в фильме актер готовился несколько месяцев. В июле Салман Хан поделился видео, на котором он тренируется для своего персонажа. Тигр3 И написал: «Я думаю, что этот парень тренируется. Тигр3.“

Тигр3 Также в главной роли Имран Хашми. Посмотрите, как он готовился к фильму:

Тигр3 Третья часть Кабир-хана Тигр Сериалы фильмов. Часть первая – Эк Тха Пули Выпущен в 2012 г. Тигр Зинта Хай Открыт в кинотеатрах в 2017 году. В третьей части Салман Хан снова играет Авинаша Сингха Ратхора в роли специального агента и Катрину Кайф снова в роли Зои Хумаини.