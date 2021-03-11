Новый отчет предлагает дорожную карту, чтобы вернуть двусторонние отношения между США и Украиной в правильное русло.

Украинский и американский флаги развеваются в центре Киева, Украина. (Reuters / Валентин Огеренко)

Вашингтон был ключевым партнером Киева с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Стратегическое значение этих двусторонних отношений резко возросло с 2014 года и с началом российско-украинской войны, поскольку Соединенные Штаты играли ведущую роль в международных усилиях по поддержке. Украина и Москва к ответу. Однако внутриполитические события в Соединенных Штатах за последние пять лет привели к определенной суматохе и напряженности в отношениях между Америкой и Украиной.

В ознаменование начала президентства Байдена Евразийский центр Атлантического совета недавно опубликовал новый брифинг по этому делу: Байден и Украина: стратегия для новой администрации. Цель этого отчета – предоставить дорожную карту того, как администрация Байдена могла бы вернуть отношения с Украиной в нужное русло, и при этом побудить президента Владимира Зеленского взять на себя обязательство проводить длительные реформы в стране и активно участвовать в мирном процессе для прекращения продолжающегося конфликта в страна. Донбасс, восточная Украина.

Посол Джон Хербст, директор Евразийского центра, представил основные выводы отчета на гипотетическом мероприятии 5 февраля, в котором приняли участие члены Конгресса США, политики в правительстве Украины и ряд международных экспертов в Украине. . «Основная причина необходимости этого отчета – восстановить очень важные отношения между Соединенными Штатами и Украиной, от которых отказались в годы правления Трампа», – сказал Хербст.

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Хербст отметил, что самой важной и немедленной рекомендацией газеты является необходимость телефонного разговора между президентами Байденом и Зеленским.

На уровне безопасности,[the US] Он должен играть более активную роль в дипломатии Донбасса, потому что Минский процесс был заморожен ». Хербст также призвал к дополнительным санкциям против России и заявил, что санкционное давление должно усилиться,« если война Москвы на Донбассе продолжится ».

Что касается тыла, Хербст рекомендовал администрации Байдена уполномочить высокопоставленного американского чиновника возглавить реформы в Украине. Он отметил, что администрация Байдена уже последовала совету авторов отчета принять меры против главных коррумпированных фигур в Украине. Наказывать Украинская олигархия Игорь Коломойский 5 марта.

Затем директор мероприятия Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, отправился к членам комитета мероприятия, чтобы узнать, как они отреагировали на отчет. Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Верховной Рады, увидел в рекомендациях доклада большие надежды: «Если все будет сделано в соответствии с рекомендациями Атлантического совета, то я убежден, что Украина не только вернет свои границы, но и выйдет на международную арену. . Сильный игрок ».

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Сверенко, уже предпринимаются шаги по реализации выводов, сделанных в газете о внутренней реформе. Ссылаясь на недавние санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении прокремлевской олигархии Виктора Медведчука, Сверенко пообещал, что «это только первая мера». [against pro-Russian elements in Ukraine]. “

Поддержка безопасности и территориальной целостности Украины по-прежнему пользуется подавляющей поддержкой обеих партий в Конгрессе США. Представитель Марси Каптур (демократ от штата Огайо), сопредседатель фракции Украины в Конгрессе, прокомментировала: «Украина – это линия борьбы за свободу на европейском континенте». Мы знаем, что путь к свободе труден. Но мы все над этим работаем, и мы вместе. Это имеет значение “.

Один из сопредседателей представителя Captur в Конгрессе Украины, представитель Брайан Фицпатрик (R-PA), ранее находился в турне по Украине в качестве агента ФБР, где он помог создать Национальное антикоррупционное управление Украины. (НАБУ). ). Член палаты представителей Фитцпатрик отметил, что «Соединенные Штаты являются маяком демократии во всем мире». «Наша внешняя политика должна отражать это и продолжать расширять возможности украинского народа, поскольку все мы проводим свои собственные реформы во имя процветания, равенства и прозрачности».

Участники мероприятия указали, что внешняя политика США при президенте Байдене была более сосредоточена на трансатлантических вопросах, чем при предыдущей администрации. По словам д-ра Селесты Валландер, президента и главного исполнительного директора Фонда США и России, переход, вероятно, пойдет на пользу Украине.

По словам Уолландера, «отношения между США и Украиной станут частью обновленной трансатлантической стратегии при администрации Байдена». Она отметила, что ключевые аспекты этой стратегии «будут сосредоточены на демократии, верховенстве закона и борьбе с коррупцией. Во всех этих отношениях Украина находится в хорошем положении, чтобы быть сильным партнером США».

Эндрю Даниери – программный ассистент в Евразийском центре Атлантического совета. Центр Евразии совместно со своими партнерами – Фондом Виктора Пинчука и Европейской стратегией Ялты – организовал онлайн-презентацию книги «Байден и Украина: новая стратегия управления».

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