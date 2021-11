Новый отчет PS5 беспокоит подписчиков PlayStation Plus

В новом отчете PS5 есть хорошие новости для всех, кроме подписчиков PlayStation Plus на консоли. Ранее в этом году мы получили сообщение о том, что у PS5 есть проблемы с CBOMB / CMOS, что означает, что если у вашей консоли разрядится аккумулятор, вы потеряете всякую возможность играть в цифровые игры в виртуальном будущем, поскольку серверы PSN больше не существуют. Однако пару месяцев назад эта проблема была исправлена, по крайней мере, фанаты PlayStation думали, что это так. Хотя Sony решила эту проблему в этом году, и хотя они в основном устранили проблему, она не устранила ее полностью.

По мере того, как Do It Play захватывает Twitter, физические игры для PS5 и PS4, которые не могли установить на консоль с разряженной батареей, больше не имеют проблем. Это также относится к цифровым играм для PS4 и PS5. Это не относится к играм PlayStation Plus или, другими словами, к играм, которые у вас есть на вашей консоли через PlayStation Plus.

Теперь, если вы прочитаете точную версию PlayStation Plus, вы узнаете, что ни одна из игр, которые вы загружаете через нее, не принадлежит вам. По сути, у вас есть продленная аренда. Вот почему, если срок вашей подписки истечет, вы потеряете доступ к этим играм. Поэтому само собой разумеется, что игры PlayStation Plus не будут работать, если сервис исчезнет. Однако он все еще не идеален.

Играть в онлайн-игры на PlayStation Plus очень дорого. Однако есть игры для PS4 и PS5, в которых ежемесячно взимается бесплатная игра. Это, конечно, хорошо. Вы по-прежнему получаете много денег за свои деньги. Однако важно помнить, что ваш доступ к этим играм ограничен.

TL; ДР, – Физические игры для PS5, у которых возникли проблемы с установкой, теперь установлены и работают нормально. – Физические игры PS4 установлены и работают нормально – Цифровые игры для PS5 и PS4 теперь работают без заряда батареи – Игры PS Plus не работают, когда батарея разряжена – Ты играешь? (@ DoesItPlay1) 2 ноября 2021 г.

