Новый популяризированный 2D Марио, будем надеяться, оставит позади художественный стиль «Новый Супер Марио».

Слух: в разработке находится новая онлайн-игра 2D Mario

Добро пожаловать! Это еще один вторник, а это значит, что сегодня вечером будет новый выпуск подкаста Spot Dodge исключительно на Destructoid. Потоки: Экипаж обсуждает сегодня вечером Смертельная оболочка запуск на коммутаторе, Пиксельные ремастеры Final Fantasy На большинстве консолей появились новые слухи о 2D Марио Игра началась!

заявил Zippo в августе прошлого года Этот двухмерный новый Марио Игра находится в разработке и будет иметь художественный стиль, который «удивит» людей. Они также заявили, что в нем будет многопользовательский онлайн-режим. Наконец, этот предполагаемый новый 2D Марио Игра не будет частьюНовые Super Mario Bros.» серия.

перемотать вперед, Зиппо возвращается С некоторой новой информацией о предполагаемом 2D Марио Игрушка. Судя по всему, Марио, Луиджи, Пич и Жаба — все игровые персонажи — точно такой же состав, как и в Братья Супер Марио 2 для РЭШ.

Одно можно сказать наверняка, я Это правда Я надеюсь, что это утверждение о художественном стиле, который «удивляет» людей, верно. У нас есть четыре основные 2D-линии. Марио Основные игры и дополнения, которые использовалисьНовые Super Mario Bros.Художественное направление было хорошим с самого начала, пришло время для чего-то нового и захватывающего для 2D. Марио, а стильное, свежее художественное оформление — именно то, что нужно сериалу, чтобы оживить его. Блин, что-то вроде фанат Воспоминания о Супер Марио Это будет приятно.

Фантастический актерский состав со всего Интернета: Бретт Медлок (я) и Мэри Стью из Destructoid, Джон Фришиа из The Escapist, Грег Баргас из PC Invasion и Бретт Ларсен, наш особый гость. За кулисами Эрик Вихтарт из Gamurs в прямом эфире редактирует шоу на этой неделе. Дайте нам знать об этом в комментариях!

Spot Dodge — это еженедельный подкаст, посвященный Nintendo, здесь, в Destructoid, где мы посвящаем час или два тому, чтобы быть в курсе последних новостей Nintendo и обсуждать игры, в которые мы играем. Если вы поклонник Nintendo Switch, ролевых игр или просто хорошо проводите время, Spot Dodge станет отличным дополнением к вашей ротации подкастов. Так что обязательно подписывайтесь!

Место уклонения Прямые трансляции каждый вторник в 16:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по восточному времени дергаться канал. АЙСИМИ: Теперь у нас есть файл Специальный канал Spot Dodge на YouTube! Все будущие эпизоды будут транслироваться в прямом эфире и загружаться туда.

После этого шоу будет доступно по запросу для слушателей Voice Over. СпотифайИ Подкаст AppleИ более. Версия с живым видео останется как на YouTube, так и на Twitch. (Не забудь подписаться и подписаться). Так много вариантов!