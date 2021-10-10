Новый российский закон грозит космическим журналистам нанять иностранного агента

Правительство России принимает меры по подавлению сообщений о государственной космической компании Роскосмос или ее космической программе в целом. Первый отчет Ars Technica в среду, заставляя любого журналиста, освещающего определенные темы, объявлять себя «иностранными агентами».

В сентябре российские власти по указанию президента Владимира Путина начали активизировать усилия по маркировке независимых СМИ, утверждающих, что они получают какое-либо финансирование из-за границы, как «иностранных агентов», ссылаясь на закон 2012 года. Первоначально разработанный Для некоммерческих организаций и НПО. Группы или отдельные лица, получившие это звание, официально считаются иностранными акторами, которые стремятся повлиять на политику России по указанию какой-либо внешней силы. «Иностранные агенты» сталкиваются с различными ограничениями, включая обязательное раскрытие информации в публикуемых материалах и ежеквартальной финансовой отчетности Министерству юстиции, а нарушения караются штрафом или лишением свободы. В The Guardian сообщил Нет известного способа удалить из списка.

По данным Ars Technica, Закон В России, опубликованном в начале октября Федеральной службой безопасности (ФСБ), принудительное раскрытие иностранных агентов распространяется в основном на всех, кто освещает военную деятельность или космические программы страны. The Guardian сообщает, что закон определяет 60 тем, подпадающих под действие мандата, который применяется в любое время, когда иностранные правительства или организации могут получить информацию в этих категориях. Это может относиться к любому типу печатных или сетевых публикаций.

Компания Ars Technica смогла перевести некоторые примеры, особенно применимые к космосу.

К тематическим категориям относится информация о «процедурах, сроках и объеме финансирования программ реструктуризации организаций» в Роскосмосе, «состоянии расчетов с российскими организациями» и «результатах финансово-хозяйственной деятельности за квартал (год). В список включены сведения о долевом финансировании со стороны агентства Роскосмос, Минобороны, организаций в «сфере космической деятельности»; Информация «Трансформация, производственные мощности, планы и результаты реструктуризации организаций» в Роскосмосе; и информация о «новых технологиях, материалах и компонентах, придающих новые свойства продукции Роскосмоса».

Существуют исключения, которые полностью охватывают научные или гражданские миссии в космос, но, как отмечает Ars Technica, «почти невозможно» определить, где будет пересекаться граница, поскольку российские военные имеют дело почти во всем.

Короче говоря, закон может применяться практически ко всему, что связано с финансовыми или управленческими делами Роскосмоса, а также к любой технологии, над которой он работает, или к оперативным деталям космических миссий. Российский блогер Катя Павлушенко сразу же заявила, что прекратит освещать космическую деятельность, потому что попытка определить, какие предметы подпадают под действие закона, равносильна прогулке по минному полю.

Дорогие друзья! Мне очень жаль, но согласно опубликованному вчера ФСБ списку данных, которые в случае передачи иностранным гражданам могут быть использованы против безопасности России, почти вся информация о российской космической деятельности запрещена к публикации. pic.twitter.com/yYoq02VE2I – Катя Павлушенко (@katlinegrey) 1 октября 2021 г.

Они полностью исключены из охвата научных, совместных или гражданских космических миссий, но в России гражданские и военные астронавты очень близки, поэтому вы никогда не узнаете, наступили ли вы на минное поле. Это означает, что я пока не смогу освещать для вас российскую космическую деятельность. – Катя Павлушенко (@katlinegrey) 1 октября 2021 г.

Заявление об ограничении ответственности применяется следующим образом: «Этот (существенный) отчет был создан или распространен иностранными медиа-каналами, которые выполняют функции иностранного агента, и / или российского юридического лица, которое выполняет функции иностранного агента». Конечно, любому, кто мало знает о том, как Путин и его партия «Единая Россия» подавляли инакомыслие в последние годы, должно быть ясно, что это не предназначено для защиты российских граждан от иностранной дезинформации, а для того, чтобы предостеречь кого-либо от распространения недостойной информации.

Согласно Guardian, другие темы, охватываемые новым законом, включают военные закупки; Информация о боевом духе, передвижениях войск или истории службы; расследования утверждений о злоупотреблениях со стороны сил безопасности или вооруженных сил; и многие элементы оборонной политики и разработки оружия.

В последние годы российские военные и космические программы были свидетелями крупных скандалов, и этот тип закона может быть полезен для устранения любых затруднений в будущем. Например, это был Дмитрий Рогозин, известный боевыми действиями глава Роскосмоса, и его ведомство. погряз в скандале В последние годы. Космическая программа столкнулась с подсказками Распространение мошенничества и коррупции, например, взяточничество при строительстве космической базы «Восточный», которое, по оценкам российских властей, привело к убыткам в 11 миллиардов рублей из 91 миллиарда, выделенных на проект. Да здравствует Рогозин подозрительно большой Ars Technica отметила, что даже для государственного служащего с окладом около 633 926 долларов США, в то время как некоторые объекты Роскосмоса не могут нести свои счета за мусор. Пострадал во многих проектах аэрокосмических компаний. основные технические проблемы За последние несколько лет, включая модуль космической станции, который по ошибке запустил двигатели, и отказ ракеты-носителя “Союз” привели к возвращению аварийного экипажа на Землю.