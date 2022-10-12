Новый российский навигационный спутник вышел на орбиту

10 октября Минобороны России сообщило, что ракета-носитель «Фрегат» успешно вывела на заданную орбиту навигационный спутник «Глонасс-К».

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б», стартовавшая в 05:52 мск 10 октября с космодрома Плесецк в Архангельской области, успешно в установленные сроки вывела на целевую орбиту российский навигационный спутник «Глонасс-К», — сказала она. Об этом говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что взлет и выведение на заданную орбиту прошли в штатном режиме, а наземные объекты ВКС России взяты под контроль.

«Российский космический корабль-навигатор «Глонасс-К», запущенный в понедельник, 10 октября, с космодрома Плесецк боевой группой Воздушно-космических сил Космических войск, в установленные сроки доставлен на целевую орбиту и поставлен под управление Земли. Объекты, расположенные в Центре Титова Главное космическое испытание Воздушно-космических сил Космических войск.

Стабильные соединения установлены удаленно и поддерживаются со спутником. В министерстве заявили, что бортовые системы корабля работают нормально.

Глонасс-К — спутник третьего поколения российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Спутник разработан и изготовлен компанией «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (входит в Роскосмос). Спутник разрабатывался для замены семейства космических аппаратов «Глонасс-М».