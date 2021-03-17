Новый российский подводный космический телескоп может помочь нам узнать больше о Вселенной

Российские ученые провели выходные в превосходной степени: они затопили самую большую территорию в Северном полушарии. Подводный космический телескоп В самом глубоком озере в мире с целью обнаружения мельчайших известных частиц.

Получим пеллеты

Нейтрино – это частицы, которые в миллион раз меньше электронов, созданные через секунду после Большого взрыва. Они редко взаимодействуют с другим веществом – они профессионалы в области социального дистанцирования – но ученые считают, что они могут дать представление об истории Вселенной.

С другой стороны: Нейтрино чрезвычайно сложно обнаружить, хотя их можно найти повсюду – в них около 300 остатков Большого взрыва. Каждый кубический сантиметрПо одной теории. Но нейтрино в воде легко обнаружить. Итак, Байкал с его огромным количеством чистой пресной воды идеален.

Когда нейтрино попадает в воду, датчики света, окружающие телескоп, улавливают фотон света. Сигналы датчиков передаются по кабелям к основному блоку телескопа, и после того, как они оцифровываются и маркируются, данные, наконец, отправляются на берег.

Большая картина: Россия, Германия, Словакия, Польша и Чехия вместе работают над «Байкал-гигатонным объемным детектором» с 2015 года. В ближайшие несколько лет ученые заполнят больше датчиков, чтобы ускорить исследования телескопа.