Новый российский робот может быть отправлен в космос в 2024 году – Центр подготовки космонавтов

Российский центр подготовки космонавтов планирует в 2024 году экспериментально развернуть на Международной космической станции (МКС) российский антропоморфный робот нового поколения Teledroid, сообщил Sputnik представитель центра.

Дубай (Urdu Point News / Sputnik – 28 октября 2021 г.) Российский центр подготовки космонавтов планирует в 2024 году экспериментально развернуть российский антропоморфный робот нового поколения на Международной космической станции (МКС) на экспериментальной основе, сообщил представитель центра. Спутник.

В центре заявили, что, хотя роботы не могут полностью заменить людей в космосе, они полностью способны выполнять определенные действия, включая сбор почвы и работу с буровой установкой. Кроме того, роботами можно хорошо управлять с земли, находясь на Луне, в среде, где люди не могут выжить долго, как пояснил спикер в кулуарах Международного астронавтического конгресса, который проходил в Дубае с 25 октября. -29.

«Поэтому был отдан приказ полностью обновить существующую модель робота, и новый робот с улучшенными функциями временно выйдет на орбиту в 2024 году», – сказал он.

Конгресс стал первым зарубежным мероприятием, на котором Центр подготовки космонавтов предоставил оборудование для подготовки космонавтов к управлению антропоморфным роботом.

«Это устройство похоже на экзоскелет и копирует повороты всех суставов из-за датчиков углового положения. Роботом очень сложно управлять, он требует большой подготовки, а космонавты делают это лучше, потому что они делают именно то, что они есть. сказал.” Пресс-секретарь сказал.

В отличие от российских специалистов, их американские коллеги используют другой подход к созданию космических роботов, стремясь сделать их полностью автоматизированными. Представитель добавил, что время покажет, кто из них добился большего успеха.

Разработка Teledroid как антропоморфного робота, который должен работать на поверхности Международной космической станции, началась в марте этого года. Планируется разместить на выносном манипуляторе, который будет транспортировать робота к установкам МКС. Теледроид будет повторять движения игрока, а также сможет выполнять некоторые действия в автономном режиме.