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Новый сезон Battlefield 2042 начался с того, что игроки не могут войти в игру

9 июня, 2022
Artem Sokolov

Модернизация: DICE откатила изменения, призванные уменьшить количество ошибок непрерывности данных.

Первоначально было опубликовано временное исправление, которое запрещало боевому пропуску предоставлять разблокировку (хотя прогресс все еще отслеживается).

Однако работа над постоянным исправлением вернула те же ошибки, что побудило DICE отменить все изменения.

Оригинальная история:

Запуск .. запуск .. взлет Поле битвы 2042, сезон 1 Это должно было стать поворотным моментом для DICE.

Спустя почти семь месяцев после провального запуска игры, «Нулевой час» с обновлением 1.0 включает в себя новый контент, исправления ошибок и игровые эффекты.

К сожалению, кажется, что некоторые игроки не смогли сами увидеть изменения.

Battlefield 2042 — Сезон 1: Трейлер геймплея Zero Hour.

Говорят, что при запуске игры игроков встречает «постоянная ошибка загрузки данных», что означает, что некоторые из них не могут подключиться к серверам EA. Поскольку игра предназначена только для онлайн-игр, это делает ее совершенно неиграбельной.

DICE заявила, что знает об этой проблеме и активно работает над восстановлением доступа.

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Это не очень хорошее начало, и оно оставляет неприятный осадок у фанатов, желающих дать игре еще один шанс после того, как за последние несколько месяцев ее массово бросили.

вчерашний день, Сообщите EA Eurogamer Он опроверг сообщение, в котором утверждалось, что только «команда скелетов» осталась работать над Battlefield 2042, а остальная часть DICE перешла к следующей группе в серии.

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