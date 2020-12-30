30 декабря, 2020

Новый суд над Навальнизом в России: его обвиняют в мошенничестве

Arzu 30 декабря, 2020 1 min read

Москва – Открывает новое расследование против судебной системы России Алексей Навальный, Обвинил его в мошенничестве: он бы потратил вырученные для своей компании средства в личное пользование. Это 356 миллионов рублей (3,9 миллиона евро).



Алексей Навальный

© Представлено La Republica
Алексей Навальный

Это не первый процесс против Навального. Некоторое время в глазах властей. 44-летний Навальнз, активист, блогер и политик, сегодня главный враг президента. Владимир Путин: В настоящее время восстанавливается после убийства в Германии. Пробовал яд. 20 августа он заболел во время полета из Сибири в Томск в Москву. Только готовность пилота совершить вынужденную посадку в аэропорту Омска позволила врачам спасти его. Через два дня его перевели в Германию благодаря вмешательству канцлера Германии. Ангела Меркель.

Пресс-конференция, проведенная Инсайдер, Belling Gate, CNN Der Spiegel, Звонил в российские спецслужбы. Но Путин всегда отрицал какую-либо причастность: «Если бы мы хотели его отравить, мы бы это сделали». Несколько дней назад Навальниз выпустил видео, в котором он сказал, что он перезвонил одному из победителей и признал динамику отравления.

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