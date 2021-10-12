Новый твердотельный накопитель Samsung 980 Pro с собственным радиатором для PS5

Компания Samsung создала новый твердотельный накопитель 980 Pro, предназначенный для Sony PlayStation 5. Накопитель SSD включает радиатор, специально разработанный для установки в слот расширения памяти SSD M.2 внутри PS5. 29 октября Samsung запускает новый твердотельный накопитель 980 Pro по цене 249,99 долларов США за версию 1 ТБ или 449,99 долларов США за модель 2 ТБ.

Встроенный радиатор предназначен для поддержания достаточно низких температур для обеспечения устойчивой скорости, со скоростью последовательного чтения до 7000 МБ / с и последовательной записи до 5100 МБ / с. Пока что не многие игры используют преимущества этой скорости на PS5 – характеристики Samsung 980 Pro намного превышают рекомендованные Sony скорость чтения 5500 МБ / с.

Этот новый 980 Pro будет аккуратно размещен внутри слота расширения M.2 SSD на PS5.

Sony также рекомендует использовать радиатор на совместимых твердотельных накопителях. Владельцы PS5 могли использовать текущий 980 Pro со сторонним радиатором, но эта новая модель позволяет людям легко открыть этот быстрый SSD M.2 в PS5 без каких-либо изменений.

Если вы планируете использовать SSD в другом месте, Samsung указывает размеры как 24 мм (ширина), 80 мм (длина) и 8,6 мм (высота). Большинство современных материнских плат поставляются со встроенными радиаторами, которые будут поддерживать 980 Pro достаточно прохладным для устойчивых скоростей, поэтому этот новый вариант радиатора действительно нацелен на владельцев PS5, которые ищут один из лучших вариантов SSD, доступных прямо сейчас.

Если вас интересуют другие альтернативы и более дешевые варианты, у нас есть файл Руководство по покупке твердотельного накопителя PS5 С рядом PS5-совместимых моделей M.2 SSD с радиаторами в комплекте.