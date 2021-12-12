Новый трейлер Marvel’s Spider-Man No Way Home: Spidey vs.

Док Ок и Человек-паук выезжают на шоссе. Гифка : Sony / Marvel

Одна из самых умных вещей о грядущих Marvel и Sony Человек-паук: Нет места для дома Это очевидное нежелание Питера Паркера направлять Пространственные прыгающие враги Он собирается противостоять. в Последние трейлеры Marvel Что касается фильма, Питера обидела идея Электро, то зеленая шайба, И Доктор Осьминог Все это было обречено на смерть от его собственной руки, что очень богато, учитывая, что доспехи, которые он носил, были разработаны, чтобы превратить его в машину для убийства (при необходимости). ).

Хотя вся ситуация с Таносом должна была впечатлить Питера тем, что супергерои не всегда могут говорить о смертельных преступниках, Нет места для дома Находить для него Больше интересует попытка собрать воедино свою личную жизнь после того, как его личность будет раскрыта миру. Когда волшебный план Питера идет наперекосяк, он становится классикой. человек-паук появляются плохие парни, что они Уточните, что они клоуны, имея в виду убийство. Чтобы подчеркнуть этот момент, Sony только что выпустила новую серию Нет места для дома Клипы через IGN, один из которых посвящен одной из первых встреч Доктора Ока с Питером. Смущенный и столь же дружелюбный, как Питер, Док Ок, не теряя времени, собирает когти, чтобы уничтожить Человека-паука, потому что это именно то, что делают плохие парни. действовать.

Будь то из-за того, что Питер Паркер из Тома Холланда вырос в MCU, где герои стараются не (чтобы привлечь внимание к тому факту, что их) убили, или потому, что Marvel и Sony все еще пытаются поддерживать некоторое чувство «совершенства» в своих Воплощение Человека-паука, целое «Я не убиваю» » Вещь Вроде что-то Нет места для домаОн потратит время на распаковку багажа. Питеру, возможно, придется преодолеть это беспокойство, особенно однажды Все Плохие парни кажутся готовыми и желающими оставить его в стороне навсегда. Человек-паук: Нет места для дома В кинотеатрах 17 декабря .

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