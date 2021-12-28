Новый фаворит России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине без НХЛ | Новости, спорт, вакансии

Россия, ОАР, ОКР — Как бы там ни было, теперь, когда НХЛ не участвует в Олимпийских играх в Пекине, фаворитами на золотую медаль будут россияне.

После того, как НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине в среду, чтобы спасти турнирную таблицу, разрушенную вирусными вспышками в нескольких командах, спортсмены из Европы намерены доминировать в олимпийских соревнованиях среди мужчин.

Россияне, которые соревнуются в Пекине в качестве ОКР от Олимпийского комитета России, имеют сильные позиции, чтобы сохранить золотую медаль, завоеванную олимпийскими спортсменами от имени России в 2018 году. Многие проблемы с допингом на Олимпийских играх потребовали изменения названия в рамках санкций России.

Как и четыре года назад, Континентальная хоккейная лига — сильнейшая лига за пределами НХЛ. В то время как талантливые молодые россияне, возможно, перебрались в Северную Америку, Россия использовала более дорогие клубы СКА из Санкт-Петербурга и ЦСКА, чтобы удержать их дома.

Российский список будет менее знаком североамериканским фанатам, чем состав 2018 года во главе с бывшим Detroit Red Wing Пауэллом Дацуком и Ильей Ковальчуком.