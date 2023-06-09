Новый фильм звезды «Русской куклы» «Прошлые жизни» подтверждает дату выхода в Великобритании

Двадцать лет прав / A24 Film

Русская матрешка Звезда Греты Ли Новый фильм Прошлые жизни Ему была назначена дата выхода в Великобритании вместе с новым трейлером.

В фильме актриса играет женщину по имени Нора, у которой в детстве был роман с Хэ Соном из Тео Ю, пока он не был прерван, когда ей пришлось переехать в Канаду. Они встречаются снова десятилетия спустя, вспоминая время, проведенное вместе, задаются вопросом о своем совместном будущем и обсуждают, существовало бы их влечение, если бы они никогда не уезжали.

Ситуация усложняется Артуром Джоном Магаро, у которого также есть история с Норой.

Двадцать лет прав / A24 Film

Двадцать лет прав / A24 Film

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Когда он был впервые показан на кинофестивале «Сандэнс» в начале этого года, он получил редкую 100-процентную оценку. Гнилые помидорыТо есть каждый критик, рецензировавший фильм, дал ему в целом положительную оценку. Теперь он потерял этот показатель и в настоящее время составляет *всего* 97%.

Фильм режиссера Селин Сонг получил высокую оценку критиков. За тонкое и зрелое обращение с отношениями, сожалениями и чувством грусти по поводу того, чего у вас никогда не было.

«Трудно представить, что« Прошлые жизни »не является одним из самых обсуждаемых фильмов 2023 года, заслуживающих чести…» На кинофестивале «Сандэнс» он также, вероятно, будет назван одним из лучших фильмов 2023 года».

Двадцать лет прав / A24 Film

Недавно на Каннском кинофестивале это был один из фильмов, произведших сильное впечатление. Натали Портман МэйПодобрано Netflix сейчас.

«Прошлые жизни» покажут в британских кинотеатрах 8 сентября, а в настоящее время показывают в кинотеатрах США.

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