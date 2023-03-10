Новый фильм «Обитель зла» объясняет, почему Джилл Валентайн не постарела

В чем ее секрет? картина : Capcom / TMS Entertainment / PNGWing / Kotaku

в течение Стрим шоу Capcom вчера Мы еще раз взглянули на последние вампир cg фильм, Обитель зла: Остров судьбы. Появился классический трейлер повторяется такие персонажи, как энтузиаст ударов по скале Крис Редфилд; Леон Кеннеди; и крутая владеющая ЭМИ Джил Валентайн. В то время как Крис и Леон значительно постарели с момента их последнего появления в крупной видеоигре, похоже, что Джилл с тех пор не постарела ни на день. Обитель зла 2. Конечно, у Capcom есть смешное объяснение, почему это так.

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Обитель зла: Остров судьбычто происходит между Обитель зла 6 И Обитель зла 7И Он следует за двумя отдельными сюжетными линиями, в которых Леон пытается спасти похищенного доктора, а Крис расследует вспышку зомби в Калифорнии. Позже Джилл присоединяется к Леону и Крису в махинациях с зомби после сеанса реабилитации от Т-вируса. Эта крупица информации станет важной частью головоломки Джилл по борьбе со старением.

Стареть страшно, кажется

Вместо того, чтобы просто сказать, что они предпочитают модель личности Джилл Ви Ремейк Resident Evil 3официальный Остров Смерти Твиттер, в Пост о новом персонажеОн сказал, что побочные эффекты вирусной инфекции Джилл «замедлили ее старение».

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Наследники вроде меня помнят, что Джилл заразилась Т-вирусом в обитель зла 3 Когда ей было 23 года. в соответствии с Официальный представитель Capcom повторяется РасписаниеИ RE3 в 1998 году и Остров Смерти в 2015 году, когда Джилл исполнилось почти 40 лет. Леону и Крису будет 38 и 42 года соответственно. Но причина очевидной способности Джилл останавливать течение времени также означает, что ей приходится носить ту же одежду конца 90-х.

Скорее всего, настоящая причина, по которой Capcom решила быть трусихой и не стареть поколение вместе со своими мужчинами, заключается в том, что в поп-культуре нет ничего страшнее, чем женщины, которые стареют, как нормальные люди. Обратите внимание на тот факт, что модель персонажа Чун-Ли Уличный боец ​​​​6 Он выглядит маленьким, как это было на Уличный боец ​​2. Хотя мы можем заметить отсутствие старения Чун-Ли и Джилл, поскольку они оба родились с хорошими генами (измененными генами в случае Джилл), совершенно ясно, что Capcom не хочет создавать более отчетливо состарившиеся изображения своих различных женских персонажей. Хотя Capcom может сделать внешний вид Чаннера, Камми и других нестареющими. уличный боецпо общему признанию Беспорядочный графикКак и отсутствие старения у Джилл, это показывает, насколько ценность женщины в нашем обществе тесно связана с красотой и юным внешним видом. Как бы это не удивляло, это все еще трудно увидеть.

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Остров Смерти Он станет пятым в серии для тех, кто не поспевает за каноном, настолько плох, что хорош. вампир компьютерные фильмы. повторяетсяИх компьютерные фильмы (в хронологическом порядке) включают Обитель зла Дегенерация (2006), осуждение (2012), месть (2017) и Бесконечная тьма (2021). Они все ужасны, и я люблю их.

Обитель зла: Остров судьбы Его выпуск запланирован на конец этого лета.