Триллер Эдуарда Лимонова, российского диссидента и основателя запрещенной Национал-большевистской партии, будет рассказан в новом фильме не менее откровенного российского режиссера Кирилла Серебникова с британским актером Беном Уишоу в главной роли.

Основанный на биографическом романе французского журналиста Эммануэля Каррье фильм под названием «Лимонов, история Эдди» расскажет о молодости Лимонова, родившегося в осажденном Харькове на Украине.

CV находился в середине пути стрельбы в России, когда российские войска вторглись на Украину в конце февраля. Целую кучу кинорепродукций сцен 70-х в Нью-Йорке пришлось разобрать, а Серебренков, недавно освобожденный из-под запрета на выезд, с тех пор покинул страну. Оставшаяся часть съемок будет завершена в неизвестном месте в Европе.

Серебренков, видный критик Кремля и сторонник прав ЛГБТ, был впервые арестован в 2017 году по оспариваемым обвинениям в мошенничестве и провел 18 месяцев под домашним арестом. В июне 2020 года он был приговорен к трем годам лишения свободы условно, а в январе этого года ему, наконец, впервые разрешили путешествовать.

В интервью с разнообразный Журнал, который был опубликован в среду, сообщил, что режиссер выбрал Бена Уишоу, английского актера, обладателя «Золотого глобуса», известного за пределами Великобритании своей ролью во франшизе о Джеймсе Бонде в роли Кью.

«Эдди нужен блестящий актер, и Бен подходит под это описание», — сказал он. «Помимо чтения книг и просмотра миллионов интервью, он приходит к Эдди благодаря своей инстинктивной, животной природе; не из головы, а из глубины его кишок».

По словам Серебренкова, в детстве он считал Лимонова «своего рода авангардной рок-звездой», а его партию — «клубом молодых мыслителей, не желающих быть частью нового российского политического истеблишмента».

Но он с опаской относился к тому, поддержит ли Эдди, когда-то сторонник Советского Союза и всю жизнь антиправительственную вражду, сегодняшнюю войну на Украине, которая превратила часть его города в руины.

Диссидентскую партию оправдали пожизненно

Новый фильм охватывает жизнь Лимонова примерно до 2004 года, после его досрочного освобождения из тюрьмы за незаконное хранение оружия. Он написал восемь книг, находясь за решеткой, менее чем за два года.

Эдуард Вениаминович Савенко родился в 1943 году, и годы становления Лимонова были отмечены мелкими преступлениями и самопровозглашенным хулиганством, а также зарождающимся интересом к написанию стихов. Его ранняя поэтическая карьера имела некоторый успех, и в 1974 году он и его жена иммигрировали из Советского Союза в Соединенные Штаты.

Лимонов работал в русскоязычной газете в Нью-Йорке и находился под влиянием радикальной политики и панк-субкультуры. Его первый роман «Это я, Эдди» шокировал многих своим откровенным изображением сексуальных приключений иммигрантки, поскольку автор, преследующий ФБР главного героя. Разочаровавшись в Нью-Йорке, Лимонов переехал в Париж в 1980 году, прожив там десять лет, прежде чем вернуться в Россию в 1991 году после падения коммунизма, чтобы свернуть с политического пути.

В 1992 году он основал Национал-большевистский фронт, объединивший шесть небольших групп, выступающих против истеблишмента, среди первых членов которого был скандальный политический философ. Александр Дугин. В 1993 году она стала Национал-большевистской партией (НБП), ультранационалистическим движением, призывающим к возвращению к советской власти.

Партия отличалась смесью крайне левой и крайне правой идеологии, советской ностальгии и культуры скинхедов, а также прямыми действиями, привлекающими внимание в России и за рубежом. Ее много раз обвиняли в расизме и фашизме, что отрицали ее участники.

Несколько видных членов НБП были арестованы и заключены в тюрьму, в том числе сам Лимонов в апреле 2001 года. Пожилого активиста обвинили в терроризме, в частности, в попытке сформировать армию для вторжения в Казахстан, и в конце концов он был осужден по менее серьезному обвинению в покупке оружия.

Лимонова еще трижды арестовывали на антиправительственных митингах в Москве и Санкт-Петербурге в период с 2007 по 2009 год. БНП не смогла официально зарегистрироваться в качестве партии и была распущена российским государством в 2007 году по обвинению в «экстремизме». После ее роспуска в 2010 году Лимонов стал соучредителем антипутинской зонтичной группы «Другая Россия».

Несмотря на свою позицию против истеблишмента, Лимонов поддержал аннексию Крыма Россией в 2014 году и поддержал Россию в войне на Донбассе. Он умер в Москве в марте 2020 года в возрасте 77 лет после продолжительной борьбы с раком.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека постановил, что роспуск НБП был «ненужным и непропорциональным» и нарушением прав членов. Подросток Лимонова был среди шести заявителей, обратившихся в Европейский суд по правам человека с требованием о роспуске НБП, и каждый получил по 10 000 долларов компенсации.