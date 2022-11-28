Новый фильм «ФРОНТА» рассказывает истории диссидентов в России

Саша Скоселинк находится в тюрьме в ожидании суда передовая любезность

Дафна Нортрап

С самого начала российского вторжения в Украину президент Владимир Путин подавляет внутреннее инакомыслие, угрожая длительными тюремными сроками россиянам, которые выступают против войны или сообщают о ней независимо. Новый документальный фильм FRONTLINE, основанный на впечатляющих кадрах из жизни страны. Война Путина дома Он рассказывает истории российских журналистов и активистов, которые игнорируют приказы и ищут правду о войне, включая истинное число погибших среди солдат страны.

Режиссером фильма стал отмеченный наградами режиссер Джесбин Мохамед, который продюсировал и снял эпизод сериала «Линия фронта». Большая нефтяная мощь И произвел Тайный Китай, фильм знакомит зрителей с Натальей, молодой женщиной, чьи TikTok стали глобальными; Роман Мельниченко, профессор университета, родители которого живут в Украине; и Саша Скочиленко, художник, которому грозит до 10 лет лишения свободы за размещение антивоенных плакатов в продуктовом магазине. Продюсером фильма выступил Василий Колотилов, российский журналист, который рисковал своей свободой, чтобы работать с Frontline. Смотреть Война Путина дома в pbs.org/frontline или в приложении PBS.

Российское правительство хочет, чтобы люди верили, что все русские поддерживают войну. Он сказал в фильме.

Джеспин сказал, что они опросили 80-100 потенциальных участников, чтобы получить последние шесть, многие из которых отказались участвовать, опасаясь последствий.

«Все эти участники рискуют своей свободой, участвуя в этом фильме», — сказал Джабин. «У нас был очень строгий процесс отбора, который включал в себя проверку того, что наши акционеры знают о рисках, на которые они идут».

Как говорит один из журналистов в фильме: «Путинская Россия основана на страхе. Мы решили продолжать без цензуры, чего бы это ни стоило».

По словам Джеспина, многие операторы камер, звукооператоры и другие специалисты также выступили с заявлением. «Они — невоспетые герои этого документального фильма. На каждой съемке у нас были очень долгие дискуссии о безопасности, протоколах и стратегиях выхода на случай, если появится полиция. Все это было очень тщательно организовано».

Она сказала, что храбрость россиян имеет большое значение. «Это показывает, что в любом обществе, каким бы угнетающим оно ни было, есть люди, готовые бороться за дело, в которое они верят».

«Истинная сила журналистики — дать голос тем, у кого нет голоса», — сказала Рани Аронсон Рат, главный редактор и исполнительный продюсер FRONTLINE. «Мы гордимся этим Война Путина дома Они могут поделиться историями некоторых смелых российских журналистов и активистов, которые перед лицом политического возмездия отказываются молчать о реальных жертвах войны».

Для Джабина, который освещал нарушения прав человека и авторитарные государства по всему миру, проблема правительственных репрессий является личной.

«Это у меня в крови. Я иракский курд, и мои родители были активистами в 1990-е годы при Саддаме Хусейне. Нам пришлось бежать в Европу, когда я была маленькой, – сказала она. – Поэтому меня всегда интересовало, как общества угнетены, и человеческие издержки этого».

Она сказала, что страдания русского народа опустошительны.

Они не делают ничего плохого — они не жестоки. Это просто люди из лучших побуждений, которые не хотят, чтобы Украина подверглась нападению и пострадала только потому, что они говорят, что не поддерживают войну. Это очень трагично».

Она сказала, что фильм дает голос людям, которым заставили замолчать.

«Многие из нас, которым посчастливилось жить в либеральных демократиях, часто считают само собой разумеющимся, что мы способны говорить свою правду».

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