Новый чемпион League of Legends раскрывает Акшан и Абсолютные способности

Акшан Лига ЛегендНовейший герой, и он может делать то, что не может сделать никто другой в игре: восстанавливать союзников из мертвых. Новый герой – часть Стражи Света событие, Первое многопользовательское мероприятие Riot Games.

Акшан – чемпион на дальние дистанции с крюком, но самая интересная часть его ансамбля простаивает на В. Когда вражеский герой убивает союзника Акшана, этот враг классифицируется как негодяй. Акшан получает особые бонусы против злодеев, пока они живы, но если один из них убит, тот, кто убил негодяя, мгновенно возрождается у их фонтана.

Это первый раз, когда Riot предлагает такую ​​смертоносную способность. Лига Легенд, Изменение одной из основных игровых механик, что наверняка станет горячей проблемой для многих игроков. Предыдущие способности этого типа имеют тенденцию предотвращать смерть, а не возвращать игрока к жизни после того, как он действительно умер.

Остальные гаджеты Акшана дают ему несколько способов победить врагов с помощью его верного пистолета и уникальное заклинание действия, которое позволяет ему бороться над местностью Ущелья призывателей и вращаться с помощью своего крюка.

Акшан должен выйти в конце этого месяца как часть патча 11.15 и перейдет в общедоступную бета-среду Riot позже на этой неделе. Прежде чем он приедет, взглянем на все его способности.

Полный комплект действий

Пассивный – Грязный бой

Каждые три удара Акшана атаками и разрушительными способностями наносят физический урон. Если цель – герой, Акшан также получает щит.

После атаки Акшан предпринял вторую атаку, уменьшившую физический урон. Второй выстрел можно отменить как обычную базовую атаку. Если Акшан отменяет второй выстрел, его скорость передвижения увеличивается.

Q – Авенгиранг

Акшан бросает бумеранг, который наносит физический урон и обнаруживает потери врага, увеличивая радиус действия каждый раз, когда поражает врага. Врагов можно поразить один раз, когда стрела отсутствует, и один раз, когда она возвращается.

W – иди жулик

пассивный: Когда вражеские герои убивают одного из союзников Акшана, они считаются злодеями. Когда Акшан удаляет ублюдка, он получает золотую награду, все союзники, убитые этим ублюдком, оживают на своей базе, а статус негодяев снимается со всех остальных врагов.

Энергичный: стать Акшаном замаскированный На короткий или неопределенный период времени на близкой местности. В это время Акшан мог видеть, как пути, ведущие к злоумышленникам, и добыча быстро движутся и пополняют ману, двигаясь к ним.

E – героический замах

Акшан стреляет крюковой пулей, которая срабатывает при первом попадании в землю. Пока он присоединен, он может переделывать, чтобы вращаться вокруг местности в направлении применения, стреляя физическими пулями в ближайшего врага во время поворота. Пока он раскачивается, он может снова перескакивать, чтобы прыгнуть в направлении курсора и сделать последний выстрел.

героический замахПерезарядка сбрасывается, когда Акшан терпит поражение от вражеского героя.

R – Возмездие

Акшан запирает вражеского героя и начинает направлять силу в свое ружье для хранения патронов. В конце срока или после ремейка Акшана выпустите сохраненные пули, каждая из которых наносит физический урон в зависимости от потерянного здоровья первого раненого клиента, героя или строения.

Акшан может нормально двигаться и колдовать героический замах Направляя и запуская Comeuppance.