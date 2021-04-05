Новый эндшпиль для Пакистана, как его посетит глава МИД России через 10 лет

Визит министра иностранных дел России Саргея Лаварова в Пакистан произошел почти через десять лет и очень важен. Его сопровождают опытный афганец и спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов.

Их визит проходит на фоне растущего взаимодействия Индии с Соединенными Штатами, поскольку Россия считает, что ее основные интересы подрываются «четверкой» и регионом Индийского и Тихого океанов.

Подробнее: The Quad: Отчаянная попытка США запугать Китай?

Следовательно, усиление многостороннего взаимодействия Москвы с Пакистаном направлено на то, чтобы обезопасить свой собственный двор в Афганистане. Также хочу послать сообщение Индии – не принимайте старую дружбу как должное; «Мы по-прежнему связываем вас (Индию) с Пакистаном».

И последнее, но не менее важное: Москва стремится к расширению энергетических связей с Пакистаном на основе закулисной оборонной торговли, особенно стрелкового оружия, наряду с усилением взаимодействия с двумя вооруженными силами и борьбой с терроризмом.

Подробнее: Россия и Пакистан: баланс?

цель визита

Министр иностранных дел России прибудет в Исламабад после своего визита в Дели, цель которого – убедить Индию в том, что Москва не встала на сторону Дели и что любое двустороннее развитие с Пакистаном происходит не за счет Индии, но, действительно, Россия далека от Индии. новая реальность жизни в Индии и отношений Русский Дели должен с этим жить.

Визит министра иностранных дел России Лаврова в Пакистан сосредоточен главным образом, но не исключительно на обеспечении интереса на афганском фронте: он будет стремиться использовать влияние Исламабада на афганских талибов.

Подробнее: Отношения между Россией и талибами: действительно ли россияне предлагают награду американцам?

После недавней встречи «Тройки +» в Москве Россия готовится к чрезвычайным ситуациям, например, к краху правительства Гани; Что, если турецкий марш приближающихся США не достигнет консенсуса? Еще одна цель визита – обеспечить себе место за столом переговоров для принятия любого будущего решения афганцами.

В сопровождении опытного российского дипломата и специального посланника по Афганистану Кабулов имеет большой опыт в афганских делах. Он твердо убежден в том, что «Талибан» победил Соединенные Штаты и их афганское марионеточное правительство, правительство Кабула.

Он считает, что Талибану необходимо адаптироваться политически, чтобы положить конец конфликту, хотя он против восстановления Исламского Эмирата Афганистан, и в конечном итоге американские силы будут отрезаны и иссякли. Таким образом, без всеобъемлющего мирного соглашения под угрозой окажется безопасность региона.

Подробнее: Россия поддерживает план США о роли талибов во временном правительстве Афганистана

Возможность для Пакистана?

Поскольку Исламабад имеет большое влияние на Талибан, Россия действительно хочет гарантировать через Пакистан, что любое правление после Гани разделяет Талибан, они не представляют угрозы для слабой части России, то есть Средней Азии и что Россия останется. Игрок в Западной Азии, а также на Ближнем Востоке.

Пакистану нужно быть очень осторожным, подталкивая Талибан принять постоянно растущие требования Соединенных Штатов и других региональных держав. Исламабад должен приветствовать роль России в Афганистане и оценить ее усилия по изоляции пагубной роли Индии в Кабуле.

Это возможность для Исламабада укрепить двусторонние отношения с Россией за счет своего стратегического влияния в Афганистане.

Подробнее: Пакистан стремится к более тесным связям с Россией и имеет реальные шансы на успех

Ухудшение отношений Индии с Москвой может принести большую пользу Пакистану. Поскольку Россия является близким союзником Ирана, Исламабад также может использовать свои офисы для предотвращения дестабилизирующей роли Ирана в Афганистане и Пакистане.

Исламабад вернулся в кресло водителя после провала Дохинского процесса, но ему не нужно заставлять Талибан согласиться с необоснованными требованиями Соединенных Штатов смириться с продолжающимся захватом власти правительством Гани – момент, который может усилить сближение с россией.

Подробнее: Национальные интересы и геополитические факторы в российско-пакистанских отношениях

Ян Ачакзай – геополитический аналитик Белуджистана и бывший советник правительства Белуджистана по СМИ и стратегическим коммуникациям. Он оставался связанным со Всемирной службой Би-би-си. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают редакционную политику Global Village Space.