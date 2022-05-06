Новый ярлык консоли Windows 11 — это более простой способ начать играть в современные игры

Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11, которая позволяет вам использовать контроллер для игры в недавно сыгранные игры, избегая необходимости использовать мышь и клавиатуру. Особенность называется «панель управления», Доступ к нему можно получить, нажав центральную кнопку Xbox на консоли, когда вы в данный момент не находитесь в игре. Он предназначен для отображения до трех недавно сыгранных игр, а также ряда средств запуска игр, таких как Steam.

Как человек, чей игровой компьютер постоянно подключен к телевизору, я вижу, что эта функция очень полезна для таких людей, как я. В настоящее время, даже если я играю в игру на основе контроллера, мне сначала нужно использовать беспроводную клавиатуру и трекпад, чтобы играть в нее из Windows. Но в будущем я, возможно, смогу пропустить этот шаг и просто играть в современные игры на консоли. По словам Microsoft, когда вы находитесь в игре, нажатие кнопки Xbox продолжит воспроизведение файла. Более подробная информация в Xbox Game Barвместо новой панели управления.

Microsoft говорит, что функция панели управления в настоящее время тестируется для инсайдеров Windows на ее каналах Dev и Beta, и предупреждает о возможных ошибках (например, некоторые игры не отображаются или другие появляются слишком много раз). Инструкции по включению новой функции можно найти на странице Сообщение в блоге Microsoft مدونة.