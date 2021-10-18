Новый 16-дюймовый MacBook Pro толще и тяжелее предыдущего поколения.

Яблоко Сегодня компания анонсировала полный редизайн своих 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro. В случае 16-дюймовой модели он на удивление толще и тяжелее, чем предыдущее поколение.



Apple анонсировала новую 14-дюймовую модель, которая пришла на смену 13-дюймовому MacBook Pro от Intel. Учитывая больший экран, сравнивать две модели нечестно. Однако какая это честная игра – взглянуть на новый 16-дюймовый MacBook Pro по сравнению с предыдущим поколением. Мы учли разницу в весе, высоте и глубине нового 16-дюймового MacBook Pro по сравнению с предыдущим поколением.



MacBook Pro 2021 года, 16 дюймов Вес: 4,7 фунта (2,1 кг)

Длина: 0,66 дюйма (1,68 см)

Глубина: 9,77 дюйма (24,81 см)

Ширина: 14,01 дюйма (35,37 см)



MacBook Pro 16 дюймов 2019 г. Вес: 4,3 фунта (2,0 кг)

Длина: 0,64 дюйма (1,62 см)

Глубина: 9,68 дюйма (24,59 см)

Ширина: 14,09 дюйма (35,79 см)

Как видно сверху, новый 16-дюймовый MacBook Pro примерно на 9% тяжелее предыдущего поколения и немного толще. Новый MacBook Pro имеет переработанный корпус, который не только тяжелее и тяжелее, но также включает в себя больше портов ввода-вывода и новые функции. Узнайте больше о новом MacBook Pro Здесь.