Новый Chromecast с Google TV находится в разработке

Новые данные убедительно свидетельствуют о том, что скоро появится новый Chromecast с ключом Google TV.

В 2020 году Google внесла большие изменения в линейку Chromecast, отказавшись от своей давней ОС Cast в пользу использования Android TV — или, точнее, недавно обновленного «Google TV». В прошлом году это продолжилось выпуском Chromecast с Google TV (HD) под названием Chromecast с Google TV (HD), что сделало его доступным по цене.

Однако ни один из ключей не был лишен недостатков, поскольку Google снизила затраты с помощью минимальной спецификации. Одна из самых больших жалоб на Chromecast с Google TV связана с аппаратным ключом. Абстрактное хранилище, что затрудняет установку и обновление мультимедийных приложений. Кроме того, Chromecast с Google TV, безусловно, может повысить производительность, поскольку ключ начинает показывать свой возраст.

В последнем обновлении превью к Приложение Google ГлавнаяОднако компания занимается ранней подготовкой нового устройства Google TV, именуемого «YTC». В другом месте кода прямо подтверждается, что это действительно «Chromecast с Google TV» — наряду с предыдущими моделями «YTV» (Chromecast с Google TV) и «YTB» (Chromecast HD).

Учитывая, что Google уже выпустила модель Chromecast более низкого уровня, мы считаем, что компания работает по графику, чтобы выпустить что-то с более высоким набором характеристик, чтобы заменить свое текущее флагманское предложение. Однако на данный момент мы не можем подтвердить какие-либо характеристики следующего Chromecast от Google.

Как минимум, мы хотели бы, чтобы Google включил больше памяти в свой следующий Chromecast с Google TV. Процессор также должен быть обновлен, так как Android TV недавно изменил свои аппаратные требования.

Мы также хотели бы, чтобы следующий Chromecast имел второй порт USB-C для подключения аксессуаров или дополнительного хранилища. Чтобы сделать это сегодня, вам необходимо приобрести док-станцию ​​/ ключ USB-C с сквозным питанием, это также исключает использование официального адаптера питания Google с Ethernet.

Что бы вы хотели увидеть в новом поколении Chromecast с Google TV? Дайте нам знать об этом в комментариях!

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