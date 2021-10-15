Новый iPad Mini от Apple получит обновления, которых вы так долго ждали

Прошу прощения за огромные мясистые руки. Фото : Майк Фэйи / Котаку

Когда в конце 2012 года Apple выпустила оригинальный iPad Mini, я подумал: «Это идеальная форма для игр на планшетах». Куда бы я ни пошел, я вытаскивал компактное устройство, демонстрируя его 7,9-дюймовый экран и то, насколько хорошо оно умещается в моих заросших когтях. Я никогда не возвращался к полноразмерному iPad. Затем Apple провела следующие восемь лет, выбрасывая мой маленький планшет, давая все хорошие обновления своим увеличенным моделям. Я полностью отказался от покупки хорошего iPad Mini снова, но это случилось в прошлом месяце.

Больше нет кнопки “Домой”. Никакого кабеля молнии. У него впечатляющий 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina и мощный чип A15 Bionic. Наконец-то вернулся iPad Mini.

Apple отказалась от кнопки «Домой» на iPhone X в 2017 году. Она удалила кнопку «Домой» и заменила молниеносный разъем USB-C в iPad Pro в 2018 году. Затем, в 2019 году, компания представила iPad Mini пятого поколения.

Общий. Фото : Яблоко

Я был полностью раздавлен. Для поклонников меньшего форм-фактора наличие кнопки «Домой» и тот факт, что это «новое» оборудование по-прежнему использует свой собственный кабель Lightning, было доказательством того, что Apple не заботилась о mini так сильно, как раньше. Несмотря на старые компоненты, я почти купил один, но меня оттолкнул IPS LCD.

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красивая. Фото : Яблоко

Вот почему в прошлом месяце было приятным сюрпризом, когда Apple представила модель 6-го поколения, первый серьезный редизайн iPad Mini с момента его представления в 2012 году. Попрощайтесь с толстыми рамками сверху и снизу, на которых размещены кнопка «Домой» и оборудование. . Больше никаких нечетких IPS-экранов. Четыре стереодинамика, два сверху и два снизу, в отличие от пятого поколения с динамиками только снизу.

Я согласен, на столе можно было бы использовать больше проводов. Фото : Майк Фэйи / Котаку

IPad Mini шестого поколения немного больше контроллера Xbox Series One. Их легко уместить в сумке для игр на ходу. Помимо подписки на Apple Arcade, у меня всегда под рукой огромная библиотека игр для консолей. Да, я могу сделать то же самое с Nintendo Switch, но Nintendo Switch также не делает всех вещей, которые iPad, как и все, что я могу делать с ПК, делает через беспроводное соединение 5G.

В большинстве случаев я предпочитаю iPad Mini последней версии iPad Air. Мне удобнее держать в руках меньший форм-фактор в течение длительного периода времени. Он немного шире. Встроенный экран означает, что я могу держать его близко к глазу, но при этом внимательно следить за всем, что на нем есть, что является важным соображением для тех, кто проводит много времени в постели из-за инвалидности.

Розовая шахта. Я выбрал идеальный фон для этой фотографии, чтобы полностью скрыть этот факт. Фото : Майк Фэйи / Котаку

Фактически, единственный раз, когда я получаю iPad Air вместо Mini, – это когда я хочу читать комиксы. Я не становлюсь моложе, и когда дело доходит до чтения текстовых пузырей, для меня всегда лучше больше. Однако у меня может быть Mini, если я использую ридер с функцией масштабирования каждой панели.

Я играю в игры на своем iPad Mini уже две недели, что больше, чем я играл на iPhone или iPad Air за несколько месяцев. Очень легко забрать, когда я хочу заселиться будущая чудо-революция персонажей или завершите еще несколько раундов Zookeeper мир. Кто знает, может я наконец вернусь в игру Эффект Джиншин на этого маленького ребенка. Я всегда ищу что-то, что можно было бы обожать и на что злиться одновременно.

Так что новый iPad Mini, как и его старый предшественник 2012 года, быстро стал моим любимым устройством для динамичных игр. Черт возьми, даже если он находится на моем компьютерном столе над кроватью в нескольких дюймах от мыши и клавиатуры, я буду тянуться к нему половину времени, а не на своем компьютере, когда мне нужно что-то быстро найти. Опять же, это идеальный баланс между портативностью и мощностью. Надеюсь, Apple не заставит меня девяти лет на другую достойную модель.