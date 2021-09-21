Новый Kindle Paperwhite от Amazon имеет больший экран и более продолжительное время автономной работы

Амазонка Во вторник компания анонсировала три новые версии электронной книги Kindle Paperwhite.

Это первое крупное обновление Kindle Paperwhite от Amazon с 2018 года. Есть много новых функций. Люди могут не обновлять свои Kindles очень часто, возможно, до тех пор, пока Kindle полностью не выйдет из строя, но здесь достаточно, что некоторые люди могут захотеть заменить. Kindles не считают себя зарабатывающими большие деньги для Amazon по сравнению с остальным бизнесом, но они действительно помогают людям покупать книги на Amazon, а не где-либо еще.

Эти три модели включают Paperwhite Standard, Paperwhite Kids и Paperwhite Signature Edition, которые имеют два преимущества по сравнению с другими моделями. Все три можно будет заказать со вторника, а доставка будет 27 октября.

Примечание. Amazon не поддерживает сотовую связь на этих моделях, а это означает, что вам нужно приобрести Kindle Oasis, последнее обновление в 2019 году, если вы хотите загружать книги, когда у вас нет Wi-Fi. Вероятно, это связано с тем, что старые устройства Kindles работали в сетях 3G, которые операторы беспроводной связи по всему миру начали отключать во время перехода на 5G.

Вот новые возможности:

Новый Kindle Paperwhite Он стоит 139,99 долларов и включает в себя больший 6,8-дюймовый экран по сравнению с 6-дюймовым в предыдущей модели и меньшие лицевые панели по обеим сторонам экрана. Он обеспечивает до 10 недель автономной работы без подзарядки по сравнению с 6 неделями в предыдущей модели и теперь включает зарядку через USB-C. Полная зарядка занимает около 2,5 часов. Как и предыдущие модели, он водонепроницаем со степенью защиты IPX8, поэтому вам не нужно беспокоиться, если вы упадете в бассейн. У него новый процессор, поэтому страницы на 20% быстрее, чем раньше. Наконец, он получил функцию теплого света от высококачественного Kindle Oasis, которая позволяет вам добавить оранжевый оттенок к экрану, что может быть легче для ваших глаз, если вы читаете в постели.