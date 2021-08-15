Новый Lamborghini Countach – сатирический сбор денег

Если вас интересуют удаленные автомобили, вы видели это: Countach 2022 LamborghiniОн был выпущен к 50-летию оригинального легендарного суперкара. И вы, вероятно, видели спецификации: 769 лошадиных сил от знакомого компании 6,5-литрового V-12 в сочетании с полным приводом и небольшим 33-сильным электродвигателем с конденсаторным приводом для выполнения некоторых задач по наполнению крутящего момента. выглядит знакомо? Трансмиссия такая же, как та, которую мы видели в Ограниченное производство сиан в прошлом году. Lamborghini произведет 112 таких автомобилей по розничной цене от 2,5 до 3 миллионов долларов каждый, в зависимости от ваших характеристик.

Вы перестали заниматься математикой? Сто двенадцать автомобилей по цене 2,5 миллиона долларов, каждая по 280 миллионов долларов.. Для ограниченного выпуска Aventador, который дебютировал десять лет назад, является автомобилем-автобусом, созданным мастерами.

Я не знаю, что значит иметь три миллиона долларов, чтобы взорвать машину. Если вы платите налоги, вы должны заработать шесть миллионов провести три. Но из-за того, что системы были намеренно сформированы так, чтобы направлять деньги вверх за последние 30 лет, люди, которые покупают эти автомобили, в основном не платят налоги, и у них есть все виды денег, которые они могут заплатить за глупые вещи. Следовательно, новая норма для автомобилей с семизначными цифрами ограниченного производства для 0,0001 процента, которые покупают практически каждую машину, какой бы она ни была. Эта формула работает сегодня почти со всеми высококлассными автопроизводителями, доказывая, что гораздо легче продать несколько десятков автомобилей с семизначными ценами, чем несколько тысяч автомобилей с шестизначными цифрами. средний Клиент Bugatti, Как широко сообщалосьВладеет более 80 машинами. Когда дело доходит до «какой суперкар мне купить», интернет-райдеры могут постоянно обсуждать ответ, но на пусковой установке ответ просто «да, все».

Последний абзац я посвятил описанию людей, которых я знаю. Вот я: три года назад я собрал каждую копейку, которую мог купить Lamborghini Countach 1988 г., как на плакате на стене. Это все, на что я мог надеяться, и даже больше: очень надежный по старым итальянским стандартам, быстрый и удобный. Его разумно использовать, он стоит меньше, чем вы ожидаете поддерживать, и куда бы вы ни пошли, я выиграл. Я припарковал машину рядом с Макларен СинасИ Феррари ЛаФерарис, все виды Paynims– Ничто так не мешает людям умирать на своем пути, как Countach. Несмотря на то, что моей машине 33 года, каждый раз, когда я вожу ее, кто-то говорит мне, что они впервые видят ее лично. Автомобиль оправдывает свое название, которое, в зависимости от того, кого вы спросите, представляет собой итальянское восклицание, которое переводится как нечто среднее между «вау» и «вау».фууууук. «Я считаю себя квалифицированным судьей в попытках Lambo возродить эту легендарную модель.

Несмотря на то, что мой личный Countach – это более поздняя модель 5000QV, с расширителями крыльев и большим спойлером, на мой взгляд, лучшая работа Lamborghini всегда заключается в чистых суперкарах. Первая Miura, Countach Concept 1971 г., Diablo 1991 г., Murcielago 2002 г., Gallardo 2004 г., Aventador 2011 г. и Huracan 2014 г. – все они в своей «базовой» форме были чистыми, захватывающими и агрессивными машинами. идеал дизайна Lamborghini – вперед, никогда не теряя смысла Быть спортивным автомобилем Lamborghini. Каждый из них был совершенно новым продуктом, не основанным на какой-либо предыдущей архитектуре.

Напротив, самые большие дизайнерские неудачи Lamborghini заключались в попытках превратить одну модель в другую. Разработки Murcielago и Aventador, возможно, улучшили характеристики, динамику и время прохождения круга, но они не сделали машины лучше. То же самое и с оригинальным Countach – юбилейный автомобиль не так красив, как мой QV, и не так красив, как Periscopo 1974 года.. Аукционные цены меня поддерживают.

И теперь у нас есть этот новый Countach, поскольку Lamborghini попыталась внедрить свои классические реплики стиля суперкара в Aventador – при этом все оконные стекла, по-видимому, остались нетронутыми. Честно говоря, кого они обманывают? Это не чистый лист. Вы можете сразу увидеть, что они сделали. Пропорции неправильные. «Каналы NACA» на дверях выглядят установленными. Есть «предметы» Контача, как и Урус Содержит “предметы” из LM002. Дизайн (Как черные треугольники за передними колесами). Но Urus не похож на LM002, и это не Countach.

Я знаю об этом новом Countach более шести недель. Lamborghini сначала мудро связалась со своим самым преданным коллекционером, прежде чем показать машину, и один из этих коллекционеров позвонил мне. Но с рекомендованной ценой, которая в шесть-семь раз превышает цену Aventador, на котором он основан, не говоря уже о том, что в шесть-семь раз дороже. удивительный Countach на сегодняшнем рынке – я просто не вижу ценности с точки зрения дизайна, истории или производительности.

Lamborghini пытается выжать каждую каплю ценности из имени Countach спустя 30 лет после того, как было построено последнее. Почти все из 112 «новых» моделей Countach почти наверняка распроданы. Это означает, что никогда не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы пойти и купить настоящий Countach – тот, который гарантированно за небольшую часть цены вскружит голову. Потому что это не отскок. Это оригинал и образец Lamborghini в лучшем виде.

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