Новый MacBook, скорее всего, будет представлен на мероприятии Apple в этом месяце, говорит Гурман.

После своего первого осеннего мероприятия Apple планирует в следующем месяце провести мероприятие, посвященное Mac, на котором она представит совершенно новый MacBook Pro с кремниевым чипом Apple «M1X», обновленным дизайном и улучшенной технологией отображения. , согласно Apple. Bloomberg Марк Горман.



В прошлом году Apple проводила мероприятие для Mac в ноябре, но раньше мероприятия для Mac проводились в октябре. До сих пор была некоторая неизвестная информация о том, будет ли Apple придерживаться ноябрьских или октябрьских временных рамок этого года.

В своем недавнем информационном бюллетене Power On Гурман сказал, что компания готовится анонсировать MacBook Pro с процессором M1X в следующем месяце, отметив, что «Apple обычно выпускает основные выпуски новых Mac в октябре. Так что следите за обновлениями». В разделе информационного бюллетеня о платном доступе Горман также повторил, чего мы можем ожидать с точки зрения производительности от нового оборудования.

Чип Apple M1X, вероятное название для более требовательного к графике и профессионального чипа M1, уже будет доступен в 2021 году. Скорее всего, мы увидим его дебют в новой линейке MacBook Pro в следующем месяце и Mac высокого класса. mini в какой-то момент. M1X разработан в двух вариантах: с 10 ядрами ЦП (восемь высокопроизводительных ядер и два высокоэффективных ядра) и с 16 или 32 графическими ядрами.

В предыдущем отчете указано, что вместе с новым MacBook Pro Apple также может объявить о редизайне. Mac mini. В прошлом месяце Apple объявила о выпуске iPhone 13А также Apple Watch серии 7Новое поколение IPADИ шестое поколение Ipad миниПо слухам, помимо новых Mac, компания выпустит и третье поколение. AirPods До конца этого года.