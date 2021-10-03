Tech

Новый MacBook, скорее всего, будет представлен на мероприятии Apple в этом месяце, говорит Гурман.

3 октября, 2021
Artem Sokolov

После своего первого осеннего мероприятия Apple планирует в следующем месяце провести мероприятие, посвященное Mac, на котором она представит совершенно новый MacBook Pro с кремниевым чипом Apple «M1X», обновленным дизайном и улучшенной технологией отображения. , согласно Apple. Bloomberg Марк Горман.


В прошлом году Apple проводила мероприятие для Mac в ноябре, но раньше мероприятия для Mac проводились в октябре. До сих пор была некоторая неизвестная информация о том, будет ли Apple придерживаться ноябрьских или октябрьских временных рамок этого года.

В своем недавнем информационном бюллетене Power On Гурман сказал, что компания готовится анонсировать MacBook Pro с процессором M1X в следующем месяце, отметив, что «Apple обычно выпускает основные выпуски новых Mac в октябре. Так что следите за обновлениями». В разделе информационного бюллетеня о платном доступе Горман также повторил, чего мы можем ожидать с точки зрения производительности от нового оборудования.

Чип Apple M1X, вероятное название для более требовательного к графике и профессионального чипа M1, уже будет доступен в 2021 году. Скорее всего, мы увидим его дебют в новой линейке MacBook Pro в следующем месяце и Mac высокого класса. mini в какой-то момент. M1X разработан в двух вариантах: с 10 ядрами ЦП (восемь высокопроизводительных ядер и два высокоэффективных ядра) и с 16 или 32 графическими ядрами.

В предыдущем отчете указано, что вместе с новым MacBook Pro Apple также может объявить о редизайне. Mac mini. В прошлом месяце Apple объявила о выпуске iPhone 13А также Apple Watch серии 7Новое поколение IPADИ шестое поколение Ipad миниПо слухам, помимо новых Mac, компания выпустит и третье поколение. AirPods До конца этого года.

READ  Случайно: выпуск Platinum V эксклюзивен для Apple Arcade

Главные новости

У некоторых пользователей возникают проблемы с подключением к внешнему дисплею в macOS Big Sur 11.1 и 11.2.

Некоторые пользователи macOS Big Sur, работающие под управлением 11.1 и недавнего обновления 11.2, испытывают постоянные проблемы с внешними дисплеями, что подтверждается многочисленными отчетами на форуме MacRumors, сообществах поддержки Apple, Twitter и Reddit. Есть как минимум две отдельные проблемы, но обе связаны с подключениями внешнего дисплея. Вроде проблемы начались с …

Ошибка iOS 11: быстрый набор 1 + 2 + 3 в приложении калькулятора не дает 6

Ошибка во встроенном приложении калькулятора iOS 11 привлекла на этой неделе довольно много внимания, несмотря на то, что она появилась с тех пор, как iOS 11 находилась в стадии бета-тестирования. Предметом разногласий является анимация калькулятора, из-за которой некоторые символы игнорируются при вводе вычислений в быстрой последовательности. Вы можете попробовать сами: наберите 1 + 2 + 3 и быстро войдите в приложение калькулятора. из-за…

Фил Шиллер говорит, что iPhone был «потрясающим» десять лет назад и до сих пор не имеет себе равных.

Чтобы отпраздновать 10-летие iPhone, директор по маркетингу Apple Фил Шиллер встретился с техническим журналистом Стивеном Леви, чтобы дать обширное интервью о прошлом, настоящем и будущем смартфона. Отчет сначала отражает отсутствие поддержки iPhone сторонних приложений в первый год его существования. Споры внутри Apple разделились между тем, следует ли блокировать iPhone …

Ретроспективу «Быть ​​Джеймсом Бондом» можно будет бесплатно смотреть в приложении Apple TV

Обновление от 07.09.21: «Быть ​​Джеймсом Бондом» теперь можно смотреть в приложении Apple TV. В преддверии театрализованного выхода «Нет времени умирать» в США 8 октября 45-минутная ретроспектива «Быть ​​Джеймсом Бондом» будет доступна для бесплатного просмотра в приложении Apple TV, сообщает Deadline. Говорят, что в истории MGM Дэниел Крейг размышляет …

READ  Konami собирается возродить Metal Gear, Castlevania и Silent Hill

Исследователь безопасности разработал кабель Lightning со скрытым чипом для кражи паролей

По сообщению Vice, был разработан естественно выглядящий кабель Lightning, который можно использовать для кражи данных, таких как пароли, и отправки их хакеру. Сравнение “кабеля OMG” с кабелем Apple Lightning to USB. «Кабель OMG» работает так же, как обычный кабель Lightning-USB, и может записывать нажатия клавиш с подключенных клавиатур Mac, iPad и iPhone, а затем отправлять эти данные злоумышленнику, который может быть более …

Apple сотрудничает с Maroon 5, чтобы добавить «Воспоминания» в приложение «Фото»

Среда, 25 сентября 2019 г., 12:02 PDT, автор: Джули Кловер

Apple объединилась с Maroon 5, чтобы добавить новую групповую песню «Воспоминания» в функцию «Воспоминания» в приложении «Фото», что позволяет использовать ее при создании слайд-шоу из фотографий, сообщает Billboard. «Воспоминания» будут доступны в качестве аудио в течение ограниченного времени и доступны для пользователей iPhone и iPad, использующих последнюю версию программного обеспечения iOS 13 и iPadOS. Воспоминания создаются в приложении “Фото” …

YouTube Premium и Music насчитывают 50 миллионов подписчиков

Пт, 3 сентября 2021 г., 2:19 PDT, пользователем Сами Фатхи

YouTube заявляет, что у него превысило 50 миллионов подписчиков в Premium и Music, что делает его “самой быстрорастущей музыкальной подпиской” в мире, по словам руководителя музыкального отдела YouTube Лиора Коэна. YouTube сообщает, что у него более 50 миллионов подписчиков, которые вместе платят через YouTube Premium и YouTube Music. Служба, принадлежащая Google, утверждает, что приписывает это …

Apple публикует FAQ для решения проблем, связанных с обнаружением CSAM и сканированием сообщений.

Apple опубликовала часто задаваемые вопросы под названием «Расширенная защита для детей», цель которого – развеять опасения пользователей о конфиденциальности по поводу нового обнаружения CSAM в iCloud Photos и функций безопасности связи для Сообщений, о которых компания объявила на прошлой неделе. «С тех пор, как мы объявили об этих функциях, многие заинтересованные стороны, включая организации, занимающиеся вопросами конфиденциальности и безопасности детей, выразили свою поддержку…

READ  Kindles только для 3G начинают свою долгую медленную смерть в этом году

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *