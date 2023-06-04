Новый MacBook Air Leak раскрывает разочаровывающее решение Apple

Обновлено 3 июня; Статья изначально опубликована 3 июня.

яблоко Ваш новый Mac готов к загрузке Всемирная конференция разработчиков на следующей неделе. Чипсеты Apple Silicon M2 Max и M2 Ultra основаны на чипсете M2 годовалой давности, предоставляя потребителям больше мощности и привлекательные возможности обновления… если только вы не хотите раскошелиться на новый 15-дюймовый MacBook Air.

Тим Кук и его команда решили, что если потребители хотят иметь больший экран на своем следующем ноутбуке с macOS, они должны потратить много денег на устаревший MacBook уже в 2022 году.

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Обновление: суббота, 3 июня: хотя приверженцы Apple могут ожидать услышать о следующем MacBook Air на WWDC на этой неделе, Уважаемый Apple Watch Джейсон Снелл Это прозвучало как предостережение. На WWDC были выпущены компьютеры Mac — в частности, прошлогодний 13-дюймовый MacBook Air с процессором M2 — и это не аппаратная гарантия. Несмотря на то, что устройства будут выпущены в этом году, захочет ли Apple привлечь как можно больше внимания СМИ к новой гарнитуре и исключить ноутбук с macOS из основного доклада?

Проблема в том, что хедлайнером или двумя или тремя мероприятиями определенно будет новая блестящая гарнитура, а не какой-то новый Mac.Ходят слухи, что у Apple есть большой ноутбук M2 MacBook Air, готовый к отправке, и, поскольку это событие, компания могла бы выпустить его, но является ли это более эффективной стратегией, чем ожидание нескольких недель, когда заголовки вокруг гарнитуры стихли, чтобы привлечь внимание к новому продукту?

Было много спекуляций по поводу MacBook Air. Хотя Apple ничего не подтвердила, отказ от выпуска более крупного MacBook Air, после всего текущего освещения, был бы смелым выбором.

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Итак, примем как прочитанное На WWDC 2023 будет представлен 15-дюймовый MacBook Air.; Перед запуском есть много актуальной информации. То же самое касается слухов о характеристиках нового ноутбука с macOS, и именно здесь начинается разочарование.

Потому что этот 15-дюймовый MacBook Air не следует считать новым MacBook Air. На прошлогодней конференции WWDC Apple выпустила чипсет M2, частью которого стал новый MacBook Air на базе M2. Естественно, это была 13-дюймовая модель, но она мало чем отличалась от моделей M1 MacBook Air. Год спустя у нас есть 15-дюймовый MacBook Air с процессором M2. Это был бы привлекательный розничный пакет, если бы они были запущены вместе. Он был запущен через 12 месяцев, и выглядит так:О, мы забыли… подойдет?«

Если продажи прошлогодних характеристик как «будущего MacBook Air» недостаточно, Apple выпустит два новых Mac. Эти чипы будут использовать новейшие чипы Apple Silicon с чипами M2 Max и M2 Ultra, которые будут представлены на сцене перед отправкой в ​​следующем выпуске Mac Studio; И кто знает, может быть, мы наконец-то увидим первый Mac Pro на базе Apple Silicon?

Поскольку продажи ноутбуков снижаются по всем направлениям, Apple будет рассчитывать на 15-дюймовый MacBook Air для увеличения продаж. Запасся в предвкушении, и наверняка многие решат, что 15-дюймового экрана достаточно, чтобы сделать это устройство обязательным. И я видел, как Apple добавила еще несколько ядер ЦП или ГП, чтобы предложить немного больше, чем 13-дюймовая модель.

Apple представит «новый» MacBook Air с прошлогодними характеристиками. На ней будут показаны обновленные чипсеты M2 Max и M2 Ultra, предназначенные для других моделей. И нет сомнений, что примерно в это же время в следующем году у нас впервые появится чипсет M3, который оставит позади все модели Air 2022 и 2023 годов с точки зрения характеристик и производительности.

15-дюймовый MacBook Air будет распродан; Есть достаточно сторонников Apple, чтобы гарантировать это. Но это не тот большой ноутбук высокого класса, на который надеются многие потребители. Учитывая, сколько времени потребовалось для того, чтобы 15-дюймовый MacBook достиг потребителей, легко разочароваться в выборе Apple, который привел нас сюда.

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