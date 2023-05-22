Новый MacBook Leak раскрывает разочаровывающее решение Apple

Обновлено 21 мая: эта статья была первоначально опубликована 20 мая.

яблоки Решение отложить запуск M3 Apple Silicon до 2024 года, На этой неделе широко освещалось, оставив тех, кто ищет новый ноутбук с macOS, в затруднительном положении. Выбор Apple в этом отношении разочаровал. Должны ли потребители подождать и посмотреть, что Apple предложит в следующем году, или они будут удовлетворены текущим портфолио и вложат значительную сумму денег?

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Обновление: Воскресенье, 21 мая: Хотя могут возникнуть некоторые вопросы о пригодности любого MacBook, купленного прямо сейчас, Apple надеется привлечь большое количество покупателей к первому 15-дюймовому экрану MacBook Air, очень похожему на первый iPhone 6. Плюс с большим экраном, открытие кризиса запроса.

С приближением WWDC он призвал Тима Кука и его команду приступить к созданию большого количества новых ноутбуков с macOS, чтобы подготовиться к этому рыночному ралли. Репортаж Джо Россиньола:

В пятничной исследовательской заметке, полученной MacRumors, аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг сказал, что Quanta Computer руководствовалась значительным однозначным ростом количества ноутбуков, которые она собирает во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом. рост частично обусловлен появлением новых MacBook.

Поскольку продажи MacBook замедляются, в Купертино надеются, что многие ждут более крупный и долговечный MacBook Air.

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Сейчас любая покупка находится в конце технологического цикла. У Apple есть ряд технических новшеств, которые появятся в платформе для ноутбуков следующего поколения. Его инвестиции в технологию дисплеев microLED начнут поступать на ноутбуки потребительского уровня; Для более тесной интеграции между macOS и iPadOS потребуются аппаратные изменения, в том числе добавление сенсорного экрана, новые технологии управления батареями и более эффективный набор микросхем для увеличения мощности и производительности батареи.

Любые инвестиции в экосистему macOS потеряют все это.

Более важный вопрос требует личного и честного ответа. Вам нужен один или вы хотите один? Если вы хотите, вы, вероятно, купили много продуктов Apple в первую неделю, и вас устраивает такой подход.

Если он вам нужен и вы должны купить его в ближайшем будущем, у вас есть несколько хороших вариантов. MacBook Air M1 начального уровня по цене 999 долларов может быть ниже по характеристикам, чем любой другой ноутбук с macOS, но эффективность набора микросхем должна обеспечить квалифицированную работу ноутбука на многие годы вперед; Просто имейте в виду, что вы покупаете машину, которой около трех лет с точки зрения аппаратного обеспечения.

Тем, кто хочет сбалансировать мощность и выбрать ноутбук с большим экраном, лучше взглянуть на обновленные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Этот чипсет подхватит M2 Pro и M2 Max, которые по-прежнему должны превосходить M3 (поскольку M1 Pro и M1 Max опережают M2). Даже новый 15-дюймовый MacBook Air M3 потребляет меньше энергии, чем обновленный 14-дюймовый MacBook Pro M2.

А те, кто ищет непревзойденную мощность — например, в корпоративном секторе или в производстве тяжелых носителей — смогут обновить его, как только появится что-то более мощное.

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Apple в Купертино, а также за пределами СМИ и покупателей беспокоит «смешанная реальность», ее полувымышленное стремление переопределить, что значит быть носящим наушники членом гикерати. Некоторое внимание возвращается к портфолио macOS, поскольку известные изменения 2024 года, вероятно, являются лишь некоторыми из готовящихся разработок (даже если эти достижения вывели MacBook на тот же уровень, что и ноутбуки с Windows за последнее десятилетие).

Учитывая это, было бы смелым выбором сделать какие-либо крупные инвестиции в потребительское семейство MacBook прямо сейчас.

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