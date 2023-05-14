Новый Magic Editor от Google подталкивает нас к искусной подделке искусственного интеллекта

Одна из самых впечатляющих демонстраций Google I/O началась с фотографии женщины перед водопадом. Ведущий на сцене коснулся женщины, поднял ее и переместил на другую сторону фотографии, при этом приложение автоматически заполнило место, где она когда-то стояла. Затем они щелкнули по облачному небу, и оно тут же расцвело еще более яркой ясной голубизной. Через несколько секунд изображение изменилось.

Названный Magic Editor, инструмент на базе искусственного интеллекта определенно оправдал свое название во время демонстрации. Это тот инструмент, который Google создавал годами. В его арсенале уже есть несколько функций редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта, в том числе Magic Eraser, который позволяет быстро удалять людей или объекты с фона фотографии. Но этот тип инструментов выводит вещи на более высокий уровень, позволяя вам изменять содержимое — и, возможно, значение — изображения более значительными способами.

Magic Editor преобразует изображение за считанные секунды. Гифка: Гугл

Хотя этот инструмент, очевидно, не безупречен — и нет установленной даты его выпуска — конечная цель Google ясна: сделать совершенствование изображений таким же простым, как щелчок или перетаскивание чего-либо на экране. Компания продвигает этот инструмент как способ «вносить сложные изменения без инструментов редактирования профессионального уровня», что позволяет вам использовать возможности искусственного интеллекта для настройки и преобразования части вашей фотографии. Это включает в себя возможность улучшать небо, перемещать и измерять цели, а также удалять части изображения всего за несколько кликов.

Magic Editor от Google пытается объединить все шаги, необходимые для выполнения аналогичных настроек в программе, такой как Photoshop, одним щелчком мыши — или, по крайней мере, так это выглядит из демонстрации. В Photoshop, например, вы застряли, используя инструмент Content-Aware Move (или любой другой метод по вашему выбору) для захвата и перемещения объекта на изображении. Даже в этом случае изображение может выглядеть не совсем правильно, а это означает, что вам придется использовать другие инструменты, такие как инструмент «Штамп» или, возможно, даже «Точечная восстанавливающая кисть», чтобы исправить любые оставшиеся следы или несоответствующий фон. Это ни в коем случае не самый сложный процесс, но, как и в случае с большинством профессиональных творческих инструментов, для людей, плохо знакомых с программным обеспечением, существует определенная кривая обучения. READ Как выбрать кабель HDMI 2.1: новый стандарт, новые проблемы

Я полностью за Google, чтобы сделать инструменты для редактирования фотографий бесплатными и более доступными, учитывая, что Photoshop и некоторые другие приложения для редактирования фотографий довольно дороги и довольно неинтуитивны. Но предоставление невероятно простых в использовании мощных инструментов для редактирования фотографий всем, кто загружает Google Фото, может изменить то, как мы редактируем фотографии и смотрим на них. Давно ведутся дискуссии о том, насколько можно редактировать фотографию, прежде чем она станет изображением, и инструменты Google подталкивают нас к более близкому миру, когда мы нажимаем на каждую фотографию, чтобы улучшить ее, независимо от того, настоящая она или нет.

Компания Samsung недавно обратила внимание на возможности «улучшенных» фотографий с искусственным интеллектом с помощью функции «Космический зум», которая должна позволить вам делать удивительные фотографии Луны на новых устройствах Galaxy. В марте пользователь Reddit попробовал Space Zoom на почти неисправимой фотографии Луны и обнаружил, что Samsung, похоже, добавляет кратеры и другие исправления, которых там еще не было. Это не только создает риск создания «фальшивого» изображения Луны, но и оставляет настоящих космических фотографов в странном положении, поскольку они тратят годы на совершенствование искусства съемки ночного неба, часто только для публики. Поставляется с поддельной продукцией.

Серия правок с использованием Google Magic Editor. Изображение: Google

Честно говоря, в камеры смартфонов встроено множество функций, улучшающих качество фотографии. Как отмечает моя коллега Элисон Джонсон, мобильная фотография на самом деле подделывает многие вещи, будь то применение фильтров или удаление размытия на фотографии, и в поддельных фотографиях нет ничего нового. Но Google Magic Editor может сделать более фундаментальную форму подделки проще и привлекательнее. в Его сообщение в блоге объясняет инструментGoogle говорит, что мы все в поисках совершенства, отмечая, что Magic Editor обеспечит «больше контроля над окончательным видом и ощущением вашей фотографии», а также даст возможность исправить упущенную возможность, благодаря которой фотография будет выглядеть так, как нужно. лучший. READ Консольное здание - The New York Times

Назовите меня фанатом фотографий-уродцев, но я не сторонник редактирования фотографии таким образом, чтобы это изменило мои воспоминания о событии. Если бы я делал свадебное фото, а небо было облачным, я бы не подумал заменить его на что-то лучше. Просто может быть может быть — Я мог бы подумать о перемещении вещей или поднятии неба на фотографии, которую я публикую в социальных сетях, но даже это кажется немного неискренним. Но, опять же, это только я. Я все еще вижу, как многие люди используют Magic Editor, чтобы улучшить свои фотографии для социальных сетей, что добавляет к более широкому разговору о том, что именно мы должны рассматривать изображение и должны ли люди раскрывать это.