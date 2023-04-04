Новый Nord от OnePlus оснащен 108-мегапиксельной камерой и быстрой зарядкой на 67 Вт.

Сегодня OnePlus представляет новый смартфон в линейке среднего класса Nord — OnePlus Nord CE 3 Lite. У него ужасное имя, но некоторые интересные характеристики, учитывая его относительно доступную цену в 329 евро (299 фунтов стерлингов). Он будет доступен для продажи в Европе 20 апреля, а также будет продаваться на некоторых рынках Азии, но не в США.

Сегодня в продажу поступит новая пара настоящих беспроводных наушников под брендом Nord под названием OnePlus Nord Buds 2. Они будут доступны в США, а также на рынках Европы и Азии.

Возглавляет список привлекательных особенностей Nord CE 3 Lite 108-мегапиксельный сенсор основной камеры. Это то же разрешение (хотя и не то же аппаратное обеспечение), что и Samsung, включенная в свой топовый флагман Galaxy S20 Ultra в 2020 году, хотя с тех пор компания включила 200-мегапиксельный датчик во флагман этого года. Понятно, что мегапиксели — это далеко не идеальное и конечное качество камеры, но сенсоры высокого разрешения — это больше, чем просто маркетинговый трюк.

Я думаю, что этот снимок должен показать частоту обновления телефона 120 Гц. Изображение: OnePlus

Вторая характеристика, на которую стоит обратить внимание, — это быстрая скорость зарядки Nord CE 3 Lite, которая составляет 67 Вт. Этого достаточно, чтобы зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч до 80 процентов за 30 минут, что не так уж и плохо в этой ценовой категории. Это чуть более чем в два раза превышает мощность быстрой зарядки 33 Вт, предлагаемую прошлогодним Nord CE 2 Lite, и по сравнению с 65 Вт, предлагаемой прошлогодней моделью OnePlus Nord CE 2.

Если вы подумали, что название линейки OnePlus Nord немного сбивает с толку, я вас не виню. По крайней мере, в Европе ассортимент теперь состоит из трех уровней отделки салона: стандартного номера Nord (например, оригинальный Nord, Nord 2 и Nord 2T), Nord «Core Edition» или CE, а затем более доступного «CE Lite». устройства. Между тем, устройства US Nord получают другую схему именования, в результате чего появляются такие устройства, как Nord N300 и Nord N20. Название «OnePlus Nord CE 3 Lite» — просто беспорядок, тем более что у большинства людей нет такого опыта. READ «Волшебное зарядное устройство», от которого Apple, похоже, отказалась, появляется на новых изображениях.

Nord CE 3 Lite в сером и салатовом цветах. Изображение: OnePlus

Во всяком случае, вернемся к Nord CE 3 Lite (техническое название Nord CE 3 Lite). 5G, Но давай на). Он оснащен процессором среднего класса Snapdragon 695 с 8 ГБ оперативной памяти, а в Европе он поставляется с 128 ГБ памяти. Также есть поддержка microSD до 1 ТБ. Хотя технически он имеет тройную настройку камеры, дополнительные камеры менее впечатляющие: 2-мегапиксельная макросъемка и 2-мегапиксельная глубина. OnePlus заявляет, что разрешение основного сенсора означает, что он может предлагать «3-кратный зум без потерь» без необходимости использования отдельного телеобъектива. Он доступен в сером или светло-зеленом цвете и получит два года обновлений программного обеспечения Android плюс дополнительный год обновлений безопасности.

Nord CE 3 Lite поставляется с разъемом для наушников, но есть также стереодинамики с технологией, которая позволяет им «усиливать до 200 процентов», согласно OnePlus. Выглядит так же нелепо, как печально известная игра Spinal Tap Ампер до 11. По-видимому, это утверждение относится к улучшениям, сделанным OnePlus, чтобы удвоить воспринимаемую громкость аппаратного динамика Nord CE 3 Lite. Что касается визуальной стороны, ЖК-экран Nord CE 3 Lite имеет размер 6,72 дюйма, разрешение 1080p и частоту обновления 120 Гц.

Nord Buds 2 имеют такой же массивный дизайн, как и их предшественники. Изображение: OnePlus

Наряду с OnePlus Nord CE 3 Lite, OnePlus также анонсировала продолжение прошлогодних OnePlus Nord Buds под названием OnePlus Nord Buds 2. Большой новой функцией здесь является поддержка активного шумоподавления. Наушники Nord 2 доступны сегодня как в США, так и в Европе по цене 59 долларов США / 69 евро / 69 фунтов стерлингов, что является небольшим ростом по сравнению с ценой в 39 долларов США / 49 евро / 49 фунтов стерлингов в прошлый раз. READ Тизер бронирования Samsung Galaxy S22 подтверждает дизайн, похожий на Note, для S22 Ultra

За исключением ANC, Nord Buds 2 предлагают набор функций, аналогичный оригинальным Nord Buds. Вы получаете пять часов автономной работы от самих наушников с включенным ANC, увеличиваясь до 27 часов, включая чехол. Отключите ANC, и вы получите семь часов от бутонов (как в прошлый раз) или 36 с учетом футляра (до 30 часов). Существует класс защиты от пыли и воды IP55, а наушники доступны в сером или белом цвете.