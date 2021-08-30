Новый PS5 имеет гораздо меньший радиатор.

Когда недавно незаметно вышла новая модель PS5, люди Поговорим о новом винтеи как Может быть лучше wi-fi. Единственное, что до сих пор не было известно, это то, что в мини-обновлении консоли есть файл Много Радиатор меньшего размера, и это видео, сравнивая его с текущей моделью, показывает, что он работает при более высоких температурах.

Ютубер Остин Эванс недавно получил одну из этих новых консолей из Японии, и, разбирая ее, он обнаружил, что при открытии вещей сразу становится очевидным, что изменения между моделями более драматичны, чем новый винт.

Первым делом он обнаружил, что новый винт, которым PS5 крепился к основанию, в порядке. Но вскоре он заметил, что при запуске одной и той же игры в одно и то же время вентиляторы новой консоли звучали иначе, чем в стартовой модели, поскольку он подозревал, что это было из-за разницы в системах охлаждения, которая была верста упс!

При внешнем тестировании температуры контроллера было обнаружено, что более новая модель постоянно работала на 3-5 ° C выше, чем исходная, что она потребляла несколько дополнительных ватт во время работы и была немного тише, хотя эти последние два значения Были с довольно небольшой маржой.

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Он открывает новую PS5, как мы можем В самом деле Посмотрите, где Sony внесла изменения между стартовой моделью и этой, которая в настоящее время продается только в Японии и Австралии. Эта новая консоль примерно на 300 г легче и скоро появится в продаже. Ранее в этом месяце Sony объявила, что PS5 «больше не продается с убытком».И кажется, что эти две вещи могут быть связаны, если посмотреть на их жаропонижающие средства.

Посмотри на это! В исходной форме был файл Много Самый большой радиатор, а также большая медная опорная пластина, а в новой версии кусок земли меньше. по меньшей мере частично Чтобы компенсировать это, Sony добавила в консоль новый вентилятор с гораздо большими лопастями:

В ответ на его выводы несколько человек поставили под сомнение присвоение Эвансом температуры наружного воздуха и ответили:

Пара упоминаний о более высоких температурах выхлопных газов может означать, что охлаждающая жидкость лучше рассеивает тепло. Дело в том, что Sony удалила значительную часть радиатора в этой новой модели. С меньшим количеством ребер и меньшими тепловыми трубками он просто не так эффективно отводит тепло от консоли. Думайте об этом как о персональном компьютере. Если я удалю большой радиатор процессора в пользу устройства меньшего размера, выхлоп, выходящий из моей системы, будет более горячим, потому что общая температура системы выше, потому что более слабая охлаждающая жидкость не справится. Это именно то, что здесь происходит, ИМО.

Также важно отметить, что это не случай сравнения двух совершенно разных консолей. Был ли это совершенно новый обзор PS5, возможно, меньший радиатор мог быть просто результатом новых и улучшенных чипов и технологий в других частях консоли. Но это не совсем новый обзор, почти все остальное – та же PS5, что и у нас с прошлого года, только теперь с меньшим охлаждением.

Теперь немного контекста: ничего из этого неприятный Новостная рассылка. Клавиатуры постоянно пересматриваются на протяжении всей своей жизни, иногда с появлением основных новых моделей, иногда с небольшими модификациями, подобными этой, и каждый раз, когда это происходит, углы срезаются не только для снижения затрат, но и для настройки вещей на основе результатов месяцев и лет. Также трехступенчатый перегрев консоли не означает, что она внезапно превратится в лужу белого пластика на вашем развлекательном устройстве.

Но если эти результаты одинаковы для разных игр и в течение продолжительных периодов времени, потенциальное повышение температуры на консоли PlayStation – это тоже не то, что мы должны игнорировать. Как они отметили в видео, Sony боролась с этим. Годы; У меня был перегрев PS3, и проблемы с теплом и шумом вентилятора myPS4 в конечном итоге стали настолько серьезными, что я просто перестал поворачивать устройство, поэтому я увидел, что Sony срезала углы в регулировании температуры очень рано в жизни консоли, когда мы еще не видели настоящего эффекты от длительного использования пока невелики.

Между тем, в этом обзоре люди интересовались еще одним вопросом, был ли улучшен некачественный Wi-Fi консоли, и хотя Эванс не смог подтвердить это с помощью надлежащего теста Wi-Fi, это произошло. Обратите внимание, что новый Блок Wi-Fi PS5 имеет разные цвета кабеля и кабеля.

Вы можете посмотреть полное видео ниже: