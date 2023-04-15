Норвегия не будет отправлять фехтовальщиков на соревнования с участием России и Белоруссии

14 апреля (Рейтер) — Норвежские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях, в которых соревнуются российские и белорусские спортсмены, заявила в пятницу Федерация фехтования Норвегии, расширив список стран, выступающих против возвращения спортсменов из обеих стран.

Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта разрешила фехтовальщикам из России и Беларуси вернуться на международные соревнования в преддверии отборочных игр 2024 года в Париже, что привело к отмене соревнований в Дании, Германии и Польше.

Кроме того, норвежская федерация отменила свое ежегодное мероприятие по фехтованию-сателлиту в Осло. Вместо этого FIE заявила, что организует турнир со Швецией и Финляндией вне чемпионата мира.

«После вторжения ассоциация работала с национальными и другими скандинавскими федерациями фехтования, чтобы запретить все российские и белорусские виды спорта, чтобы выразить симпатию к Украине и призвать к миру», — заявили в федерации. сказал В заявлении.

Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в большинстве элитных международных спортивных мероприятий с марта прошлого года после вторжения России в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией».

Репортаж Томми Лунда в Гданьске Под редакцией Кристиана Рэднеджа

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