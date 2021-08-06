Норвегия – Олимпийский комитет России: Прямая трансляция, запись обновлений и как смотреть гандбол на Олимпийских играх в Токио | 08.05.2021

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Другой полуфинальный матч состоится сегодня в 4 часа утра во Франции и Швеции, что, вероятно, станет результатом к тому времени, когда эта трансляция закончится.

С другой стороны, Норвегия играла в прошлую среду (5), когда она встретилась с Венгрией и добилась хорошей победы со счетом 26 против 22, выйдя в полуфинал.

В четвертьфинале, который был сыгран в прошлый вторник (3), Китайской Республике удалось обыграть Черногорию со счетом 32: 26.

Между тем Китайская Республика заняла второе место и сыграла вничью со Швецией, набрав в общей сложности семь очков, с тремя победами, одной ничьей и одним поражением. Франция и Венгрия также заняли третье и четвертое места соответственно.

На групповом этапе Норвегия провела безупречную кампанию, набрав 10 очков в пяти матчах, пять побед и возглавив свою группу, в которую также вошли Нидерланды, Черногория и Южная Корея.

республика КитайС другой стороны, она дебютировала на Олимпийских играх, сыграв вничью 24-24 с Бразилией. После этого Швеция проиграла 36-24. Китайская Республика одержала хорошую победу над Венгрией с отрывом от 38 до 31. Что касается Франции, то у нее была еще одна победа, но с небольшим перевесом – 28-27. Наконец, это была последняя победа над Испанией на групповом этапе – 34: 31. READ F1 2021: нападение семьи Шумахеров на Мазепина: необходимо срочно наказать

В стартовом матче Олимпиады Норвегия обыграла Южную Корею со счетом 39-27. Во втором раунде еще одна тихая победа: 30: 21 над Анголой. Против Черногории еще одна комфортная победа: 35: 23. Тем временем пришла победа над Нидерландами, которая потребовала дополнительных усилий: 29: 27. Наконец, Норвегия показала еще одно хорошее выступление против Японии и выиграла 37: 25.